Eine gefährliche Vibrionen-Art vermehrt sich bei hohen Wassertemperaturen enorm. Der Klimawandel trägt seinen Teil dazu bei, dass die fleischzersetzenden Bakterien sich an der Ostsee etablieren.

Fleischzersetzende Bakterien breiten sich immer stärker in der Ostsee aus. Vibrionen mit dem Erreger Vibrio vulnificus vermehren sich enorm, wenn die Wassertemperatur eine längere Zeit 20 Grad übersteigt.

Die im Zuge des Klimawandels gestiegenen Temperaturen haben somit direkten Einfluss auf das Vorkommen der Bakterien. Wie der Forscher Matthias Labrenz «Spiegel Online» erklärt, tragen auch weitere durch den Klimawandel ausgelöste Umweltveränderungen ihren Teil zur Vermehrung der Erreger bei, etwa die Überdüngung der Ostsee.

Fisch bringt Bakterien über den Winter

Ein weiteres Teil des Problems ist ein Fisch: Die Schwarzmundgrundel stammt eigentlich aus dem Schwarzen Meer, hat inzwischen aber auch in der Ostsee eine Heimat gefunden. Der Brack- und Süsswasserfisch fungiert als Wirt für Vibrio vulnificus und ermöglicht diesem eine sichere Überwinterung. Es ist davon auszugehen, dass der Erreger sich langfristig in der Ostsee etablieren wird.

Auch Labrenz spricht von einem Anstieg der Gefahr durch Vibrio vulnificus. Dennoch sind Fälle wie der Tod eines 68-Jährigen im deutschen Bundesstaat Mecklenburg-Vorpommern die Ausnahme.

Die Vibrionen stellen eigentlich nur für Senior*innen und Menschen mit Immunschwäche eine ernsthafte Gefahr dar. Der Mann litt unter mehreren chronischen Erkrankungen. Jährlich führt eine Infektion bei drei bis vier Betroffenen zum Tod. Infektionen sind selten und wer gesund ist, braucht sie nicht zu fürchten.

Schnelles Handeln gefragt

«Ein untypischer Fall» war laut dem vom Spiegel interviewten Infektiologen Stefan Schmiedel hingegen der Fall eines 30-Jährigen mit lediglich Bluthochdruck als Vorerkrankung. Um sein Leben zu retten, musste das infizierte Bein im Spital entfernt werden.

Vibrionen nisten sich in offenen Wunden der Badegäste ein. Es entstehen schmerzhafte Entzündungen, die sich durch das Bilden von Bläschen auszeichnen. Die Zersetzung des Fleischs um die Wunde passiert bereits innerhalb der nächsten Stunden. Es ist vor allem diese Geschwindigkeit, aus der die Erreger ihre Gefahr speisen.

Deswegen gilt auch für jüngere Menschen ohne Immunschwäche: Blosser Verdacht genügt, um eine Antibiotikatherapie in die Wege zu leiten. Um das Ergebnis einer Untersuchung abzuwarten, schreitet die Infektion viel zu schnell voran.