Das Koala-Weibchen im Zoo Zürich trägt seit rund sieben Monaten ein Jungtier im Beutel. Erst vor Kurzem hat sich der kleine Koala erstmals gezeigt.
Geboren wurde das Koala-Jungtier bereits Mitte Mai nach einer kurzen Tragzeit von rund 35 Tagen, wie der Zoo Zürich am Dienstag mitteilte. Blind, nackt und etwa so gross wie ein Gummibärchen.
Den Weg in den Beutel finden Koala-Babys instinktiv. Dort ernähren sie sich von Muttermilch und wachsen heran: Dabei verdreihundertfachen sie ihr Gewicht von 1 Gramm auf durchschnittlich 300 Gramm.
Jungtier zeigt sich nun regelmässig
Dass der Zoo die Geburt des Jungtiers erst jetzt bekannt gab, hat damit zu tun, dass auch die Tierpflegerinnen und Tierpfleger den kleinen Koala erst vor kurzem erstmals sahen, wie ein Mediensprecher des Zoos Zürich auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Inzwischen zeigt sich das Jungtier regelmässig, sodass es auch die Besucherinnen und Besucher sehen können.
Das Geschlecht des Jungtier wurde noch nicht bestimmt. «Wir wollen die Mutter-Kind-Beziehung nicht stören», sagte der Mediensprecher. Die Aufzucht des Jungen übernimmt ausschliesslich die Mutter. Etwa 12 Monate wird das Joey – so die allgemein übliche Bezeichnung für Jungtiere von Beuteltieren – bei ihr bleiben und in dieser Zeit alle für einen Koala wichtigen Verhaltensweisen erlernen.
Für die Eltern Téa und Tarni, die aktuell einzigen Koalas in Zürich, ist es der erste Nachwuchs. Für den Zoo ist es insgesamt der zweite Koala-Nachwuchs seit der Haltung der Tiere im Jahr 2018.
Mehrere Todesfälle wegen Virus
In der Vergangenheit hatte der Zoo mit den Koalas immer wieder Pech: 2023 musste der Zoo das Koala-Weibchen Maisy nach einer langwierigen Krankheit einschläfern. Das siebenjährige Tier hatte an Gewicht verloren, Untersuchungen zeigten dann tumoröse Veränderungen.
Zwischen 2019 und 2021 starben zudem drei Koalas im Zoo Zürich. Anders als Maisy waren Pippa, Mikey und Milo an den Folgen des Koala-Retrovirus gestorben. Das auch in der Natur allgegenwärtige Virus schwächt das Immunsystem.
Schweizer Jodeln als Kulturerbe – Unesco entscheidet über Aufnahme
Genf, 08.12.2025: Jodeln als Weltkulturerbe: Die Schweizer Tradition soll nun von der Unesco geadelt werden, mit einer Anerkennung als Kulturerbe der Menschheit. Darüber berät ein Ausschuss der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur bei einer Sitzung in Neu-Delhi. Die Entscheidung fällt bis zum 13. Dezember.
Der Eintrag in die Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes soll die Wertschätzung für das Jodeln stärken, heisst es vom Zentrum für Appenzeller und Toggenburger Volksmusik, des Roothuus Gonten.
Dabei gibt es auch keine Nachwuchsprobleme. Allein im Eidgenössischen Jodlerverband sind rund 12.000 Aktive und es gibt viele freie Jodlergruppen. Jodeln soll auf Hirten zurückgehen, die sich einst zwischen weit entfernten Bergweiden so verständigt haben sollen.
11.12.2025
Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne
Washington, 08.12.2025: Donald Trump will auf die Bühne: Der US-Präsident legt in der grössten Kultureinrichtung Washingtons einen ungewöhnlichen Auftritt hin. Anstatt als Zuschauer in der Loge ist er im Kennedy Center als Moderator auf der Bühne zu sehen.
Dort werden am Sonntagabend Hollywoodstar Sylvester Stallone, die Rockband Kiss, die Sängerin Gloria Gaynor, der Country-Musiker George Strait und Musical-Schauspieler Michael Crawford für ihre künstlerischen Lebenswerke ausgezeichnet.
Bereits am Vortag verleiht ihnen Trump im Weissen Haus Medaillen. Da kündigt er bereits an, dass er als erster Präsident überhaupt bei der Verleihungsgala im Kennedy Center Gastgeber sein werde. Trump sagt, er moderiere auf Wunsch eines bestimmten Fernsehsenders. Am 23. Dezember wird die Gala vom US-Sender CBS ausgestrahlt.
09.12.2025
Gottschalk-Ehefrau Karina: «Er wollte nicht zum Arzt gehen»
München, 02.12.2025: Thomas Gottschalk hat Krebs. Das enthüllt der Moderator nach Diskussionen um seine jüngsten Bühnenauftritte in einem Interview mit der «Bild»-Zeitung.
Darin äussert sich auch seine Frau Karina: «Er wollte nicht zum Arzt gehen», sagt sie.
Anfang Juli dieses Jahres habe sie geahnt, dass irgendwas nicht mit ihrem Mann stimme: «Thomas wurde zusehends stiller und blasser und musste öfter zur Toilette. So kannte ich ihn nicht.» Sie habe ihm dann einen Termin in einem Münchner Klinikum besorgt.
Die Diagnose: Ein sehr seltener und bösartiger Tumor, der sich aus den Zellen entwickelt und die Blutgefässe auskleidet. Der 75-Jährige musste operiert werden und benötigt Medikamente.
07.12.2025
