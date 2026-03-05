  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Touristen müssen ab Juli zahlen Jetzt wird auch für den Kölner Dom Eintritt fällig

dpa

5.3.2026 - 23:16

Kölner Dom kostet Touristen ab Juli Eintritt - Gallery
Kölner Dom kostet Touristen ab Juli Eintritt - Gallery. Für Touristen ist der Dom bald nicht mehr gratis zu besichtigen.

Für Touristen ist der Dom bald nicht mehr gratis zu besichtigen.

Bild: dpa

Kölner Dom kostet Touristen ab Juli Eintritt - Gallery. Die wohl berühmteste Kirche Deutschlands ist ein beliebtes Fotomotiv.

Die wohl berühmteste Kirche Deutschlands ist ein beliebtes Fotomotiv.

Bild: dpa

Kölner Dom kostet Touristen ab Juli Eintritt - Gallery. Bislang war der Innenraum des Doms für Touristen kostenlos. 

Bislang war der Innenraum des Doms für Touristen kostenlos. 

Bild: dpa (Archivbild)

Kölner Dom kostet Touristen ab Juli Eintritt - Gallery
Kölner Dom kostet Touristen ab Juli Eintritt - Gallery. Für Touristen ist der Dom bald nicht mehr gratis zu besichtigen.

Für Touristen ist der Dom bald nicht mehr gratis zu besichtigen.

Bild: dpa

Kölner Dom kostet Touristen ab Juli Eintritt - Gallery. Die wohl berühmteste Kirche Deutschlands ist ein beliebtes Fotomotiv.

Die wohl berühmteste Kirche Deutschlands ist ein beliebtes Fotomotiv.

Bild: dpa

Kölner Dom kostet Touristen ab Juli Eintritt - Gallery. Bislang war der Innenraum des Doms für Touristen kostenlos. 

Bislang war der Innenraum des Doms für Touristen kostenlos. 

Bild: dpa (Archivbild)

Rund sechs Millionen Menschen besuchen jährlich die wohl berühmteste deutsche Kirche, den Kölner Dom. Bislang war das kostenlos. Das soll sich für Touristen bald ändern.

,

DPA, Redaktion blue News

05.03.2026, 23:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auch für den Besuch des Kölner Doms müssen Touristen künftig bezahlen. Ein Eintritt wird ab Juli fällig, die Höhe ist noch nicht bekannt.
  • Für Gottesdienstbesucher und Betende bleibt die wohl berühmteste Kirche Deutschlands jedoch gratis.
  • Nach Angaben des Domprobsts entfallen 99 Prozent der Besuche in der Kirche auf Touristen.
  • Mit der Einführung einer Gebühr befindet sich der Kölner Dom in bester Gesellschaft. Der Eintritt in die Sagrada Família in Barcelona kostet mehr als 30 Euro. Ein Besuch in der Westminster Abbey in London schlägt mit rund 35 Euro zu Buche.
Mehr anzeigen

Der Kölner Dom wird jährlich von rund sechs Millionen Menschen besucht, die meisten davon sind Touristen. Genau diese werden für den Besuch des Innenraums ab Juli zur Kasse gebeten. Das teilte das Domkapitel auf einer Pressekonferenz mit. 

Für Gottesdienstbesucher und Betende sowie Mitglieder des Zentral-Dombau-Vereins bleibt das knapp 160 Meter hohe Gotteshaus demnach aber kostenfrei. Ebenso gratis soll der Zugang zu Opferlichtern und zum stillen Gebet in bestimmten Bereichen bleiben. Touristen machen Dompropst Guido Assmann zufolge jedoch etwa 99 Prozent der Dom-Besucher aus.

Wie hoch die sogenannte «Besichtigungsgebühr für touristische Besucherinnen und Besucher» sein wird und wie Kontrollen ablaufen, wollte das Domkapitel noch nicht mitteilen. Mit der Gebühr sollen die gestiegenen Kosten unter anderem für Pflege, Schutz und den laufenden Betrieb des Doms gedeckt werden, die mittlerweile die Einnahmen seit Jahren übersteigen.

40 Franken Eintritt. Alpenregionen wollen noch härter gegen Massentourismus vorgehen

40 Franken EintrittAlpenregionen wollen noch härter gegen Massentourismus vorgehen

Reserven des Doms bald aufgebraucht

Bislang war der grosse Innenraum des Doms kostenlos, Eintritt wurde aber bereits für die Schatzkammer oder auch den Aufstieg zur Aussichtsplattform verlangt. Nun teilte das Domkapitel mit, dass seit 2019 sechs Jahre in Folge minus gemacht wurde. Über viele Jahre hätte man das noch mit Rücklagen auffangen können. «Wir sind in die Situation gekommen, dass die Reserven des Kölner Doms auf absehbare Zeit aufgebraucht sind», erklärte Domrendant Clemens van de Ven.

Eine Klausurtagung Anfang der Woche habe sich mit der Entwicklung der Wirtschaftslage des Doms befasst und ergeben, dass die gestiegenen Kosten ohne den Eintritt nicht mehr zu stemmen seien. In den kommenden Wochen soll eine Planungsphase weitere Details klären. Diskutiert werden sollen auch Aktionstage mit freiem Eintritt für bestimmte Besucher.

Weltkulturerbe mit 632 Jahren Bauzeit

Der Kölner Dom, dessen Grundstein im Jahr 1248 gelegt aber erst 632 Jahre später im Jahr 1880 vollendet wurde, gilt als eine der bedeutendsten christlichen Kirchen überhaupt und als gotisches Meisterwerk, ist ein in zahlreichen Liedern besungenes Wahrzeichen der Stadt Köln sowie Weltkulturerbe. Jährlich finden bis zu 2000 Gottesdienste dort statt, die auch weiterhin kostenfrei bleiben.

In den vergangenen Jahren hat man dem Domkapitel zufolge bereits versucht, die Einnahmen durch verschiedene Massnahmen zu erhöhen. So habe man beispielsweise für Konzerte, die mehr als 500 Stufen lange Turmbesteigung und die Schatzkammer Eintritt verlangt und teils Eingänge zu Randzeiten geschlossen, um Personal zu sparen. Die Massnahmen hätten jedoch nicht ausgereicht.

Die Eintrittsgebühr für Touristen sei nun «ein Schritt, den wir als Domkapitel wohlüberlegt und im Bewusstsein unserer grossen Verantwortung gehen», sagte Dompropst Guido Assmann. «Er mag manchen als Eingriff in liebgewonnene Gewohnheit erscheinen. Aber er ist alternativlos, wenn wir die Pflege, den Schutz und den laufenden Betrieb des Domes in bewährter Weise fortführen möchten.»

Nähe hat ihren Preis. Rom verlangt Eintritt am Trevi-Brunnen

Nähe hat ihren PreisRom verlangt Eintritt am Trevi-Brunnen

Besucherrückgang erwartet – und daraus entstehende Vorteile

Zwar könne es durch die Gebühr zu einem Besucherrückgang kommen, das könne sich aber positiv auf die Atmosphäre im häufig überfüllten Inneren des Doms auswirken. Der Tagesbetrieb könne so beruhigt und der Dom so wieder stärker als Gotteshaus und sakraler Raum erlebt werden.

Es handele sich zudem um einen nicht unüblichen Schritt, «der an vielen anderen Kirchen und Kathedralen ähnlicher Prominenz längst üblich ist», betont Assmann. Tatsächlich sind zwar Kirchen in Deutschland in der Regel kostenfrei, doch ähnlich berühmte Kirchen in Europa nehmen auch Eintrittsgebühren. Der Eintritt in die Sagrada Família in Barcelona beispielsweise kostet mehr als 30 Euro und auch für die berühmte Westminster Abbey in London müssen Besucher rund 35 Euro zahlen. Der Eintritt in die Hauptbereiche vom Petersdom im Vatikan oder dem Dom zu Florenz hingegen ist kostenfrei.

Mitglieder Dombau-Verein bleiben befreit

Barbara Schock-Werner, Präsidentin des Zentral-Dombau-Vereins (ZDV) verweist ebenfalls auf die in grossen Kathedralen europaweit übliche Praxis. «Wir erkennen an, dass dieser Schritt notwendig geworden ist», sagt Schock-Werner laut Mitteilung. Laut ihren Angaben bleiben die ZDV-Mitglieder, die pro Jahr rund 60 Prozent der Bauerhaltungskosten tragen, von der Eintrittsgebühr befreit.

Mehr Videos aus dem Ressort

Nähe hat ihren Preis – Rom verlangt Eintritt am Trevi-Brunnen

Nähe hat ihren Preis – Rom verlangt Eintritt am Trevi-Brunnen

Der Trevi-Brunnen gehört zu den berühmtesten Orten der Welt – und zu den meistüberlaufenen. Ab 2026 zieht Rom nun die Konsequenz: Wer ganz nah an das Barock-Wahrzeichen will, muss bezahlen.

03.02.2026

Mehr zum Thema

Bezahl-Saison beginnt. Venedig verlangt doppelt so viel Eintritt wie letztes Jahr

Bezahl-Saison beginntVenedig verlangt doppelt so viel Eintritt wie letztes Jahr

Leser über Turnschuh-Touristen. «Gebt mir meine Schweiz zurück» – «Ich hab ein Recht, draussen zu schlafen»

Leser über Turnschuh-Touristen«Gebt mir meine Schweiz zurück» – «Ich hab ein Recht, draussen zu schlafen»

Lauterbrunnen BE erwägt Gebühr. Britische Zeitung nörgelt: «Touristen-Feindlichkeit hat die Schweiz erfasst»

Lauterbrunnen BE erwägt GebührBritische Zeitung nörgelt: «Touristen-Feindlichkeit hat die Schweiz erfasst»

Meistgelesen

Nato erhöht Einsatzbereitschaft der Raketenabwehr +++ Israel kündigt «nächste Phase» im Krieg an
So hat die Swiss die Crew für den Sonderflug zusammengestellt
Das ist der spanische Anti-Trump, der sich allein gegen den US-Präsidenten stellt
Plus 1680 Prozent – Easyjet lässt Preise in Basel explodieren
FCB schlägt GC und festigt Rang 4 – Abrashi fliegt mit Rot vom Platz