Das hat er sich wohl anders vorgestellt. Ein Lehrer aus Nordrhein-Westfalen sorgt für Schlagzeilen: Trotz Krankschreibung soll er in mehreren TV-Kochshows aufgetreten sein. Laut «rtl.de» läuft inzwischen ein Disziplinarverfahren. Details zur Person will die Aufsichtsbehörde aus Datenschutzgründen nicht nennen.
Die Bezirksregierung forderte den Lehrer auf, seine Situation schriftlich zu erklären. Es war entscheidend zu klären, ob die TV-Shows während der Krankschreibung live ausgestrahlt oder zuvor aufgezeichnet wurden. Nach Prüfung der Stellungnahme wurde das Disziplinarverfahren eingeleitet, da ausreichende Anhaltspunkte vorlagen.
Mögliche Konsequenzen für den Lehrer könnten ein Verweis, eine Kürzung der Dienstbezüge, eine Versetzung oder im schlimmsten Fall die Entfernung aus dem Schuldienst sein.
Politische Reaktionen
Auch aus der Politik kommt Kritik: FDP-Vizefraktionschefin Franziska Müller-Rech verurteilt das Verhalten des Lehrers deutlich. Sie fordert, die Dienstfähigkeit von länger krankgeschriebenen Lehrkräften künftig systematisch zu überprüfen. Solches Verhalten schade dem Ansehen des Berufsstands und untergrabe das Vertrauen in staatliches Handeln, so Müller-Rech zur dpa.
Statistiken zum Krankenstand
In Nordrhein-Westfalen sind derzeit 1388 verbeamtete Lehrkräfte krankgeschrieben. Laut einem aktuellen Bericht fallen 745 von ihnen seit mehr als sechs Monaten aus, 582 bereits seit rund einem Jahr. Besonders auffällig: 47 Lehrerinnen und Lehrer sind seit über drei Jahren krankgeschrieben – 14 sogar seit mindestens fünf Jahren. Nur etwas mehr als die Hälfte musste sich bislang einer amtsärztlichen Untersuchung unterziehen.