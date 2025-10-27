  1. Privatkunden
Disziplinarverfahren Krankgeschriebener deutscher Lehrer nahm an TV-Kochshows teil

ai-scrape

27.10.2025 - 18:17

Ein Lehrer nahm an TV-Kochshows teil, dabei war er krankgeschrieben. 
Ein Lehrer nahm an TV-Kochshows teil, dabei war er krankgeschrieben. 
Philipp von Ditfurth/dpa

Obwohl krankgeschrieben, soll ein Lehrer in Deutschland in mehreren TV-Kochshows aufgetreten sein. Jetzt läuft ein Disziplinarverfahren – und der Fall zieht politische Kreise.

27.10.2025, 18:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Lehrer aus NRW trat trotz Krankschreibung in mehreren TV-Kochshows auf, was ein Disziplinarverfahren auslöste.
  • Die Bezirksregierung prüft, ob die Auftritte während der Krankschreibung stattfanden, mögliche Konsequenzen reichen bis zur Entlassung.
  • Politiker fordern systematische Kontrollen der Dienstfähigkeit, da Hunderte Lehrkräfte in NRW seit Jahren krankgeschrieben sind.
Mehr anzeigen

Das hat er sich wohl anders vorgestellt. Ein Lehrer aus Nordrhein-Westfalen sorgt für Schlagzeilen: Trotz Krankschreibung soll er in mehreren TV-Kochshows aufgetreten sein. Laut «rtl.de» läuft inzwischen ein Disziplinarverfahren. Details zur Person will die Aufsichtsbehörde aus Datenschutzgründen nicht nennen.

Der Fall erinnert an eine Lehrerin aus dem Ruhrgebiet, die 16 Jahre lang krankgeschrieben war, ohne jemals einem Amtsarzt vorgestellt worden zu sein. Dieser Fall wurde erst bekannt, als sich die Zuständigkeit bei den Behörden änderte.

Die Bezirksregierung forderte den Lehrer auf, seine Situation schriftlich zu erklären. Es war entscheidend zu klären, ob die TV-Shows während der Krankschreibung live ausgestrahlt oder zuvor aufgezeichnet wurden. Nach Prüfung der Stellungnahme wurde das Disziplinarverfahren eingeleitet, da ausreichende Anhaltspunkte vorlagen.

Mögliche Konsequenzen für den Lehrer könnten ein Verweis, eine Kürzung der Dienstbezüge, eine Versetzung oder im schlimmsten Fall die Entfernung aus dem Schuldienst sein.

Politische Reaktionen

Auch aus der Politik kommt Kritik: FDP-Vizefraktionschefin Franziska Müller-Rech verurteilt das Verhalten des Lehrers deutlich. Sie fordert, die Dienstfähigkeit von länger krankgeschriebenen Lehrkräften künftig systematisch zu überprüfen. Solches Verhalten schade dem Ansehen des Berufsstands und untergrabe das Vertrauen in staatliches Handeln, so Müller-Rech zur dpa.

Statistiken zum Krankenstand

In Nordrhein-Westfalen sind derzeit 1388 verbeamtete Lehrkräfte krankgeschrieben. Laut einem aktuellen Bericht fallen 745 von ihnen seit mehr als sechs Monaten aus, 582 bereits seit rund einem Jahr. Besonders auffällig: 47 Lehrerinnen und Lehrer sind seit über drei Jahren krankgeschrieben – 14 sogar seit mindestens fünf Jahren. Nur etwas mehr als die Hälfte musste sich bislang einer amtsärztlichen Untersuchung unterziehen.

