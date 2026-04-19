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Video-Livestream «Heute geht es los»: Wal Timmy soll von der Sandbank gezogen werden

Philipp Dahm

19.4.2026

Der Rettungsversuch des in der Ostsee gestrandeten Buckelwals Timmy zieht sich in die Länge – der tonnenschwere Meeressäuger ist immer noch in der Bucht vor der Insel Poel. Hier ein Livestream und der Ticker zum Tierschutz-Einsatz.

Philipp Dahm

19.04.2026, 10:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Alles über den Versuch, den Buckelwal Timmy zu retten, der seit Wochen durch die Ostsee irrt.
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  • 10.55 Uhr

    Erst muss der Bagger ran

    Derzeit arbeitet ein Bagger daran, eine Fahrrinne für den Buckelwal zu schaffen. Vorher kann nicht versucht werden, das Netz anzubringen, das von Pontons umschlossen und von einem Schlepper weggezogen werden soll.

  • 10.29 Uhr

    «Heute geht es los»

    «Heute geht es los», sagt MediaMarkt-Gründer Walter Gunz, der die Walrettung mitfinanziert, der «Bild». «Nach noch notwendigen Untersuchungen beginnt die Aktion, ihn in die richtige Richtung zu bewegen. Wir hoffen sehr, dass er wie bisher gut mitmacht und erkennt, dass wir ihm helfen wollen.»

    Der 79-Jährige erklärt, dass sich das Tier bereits an das Team gewöhnt habe: «Unser Wal-Flüsterer Sergio Bamberen hat ja schon einen tollen Kontakt zu ihm aufgebaut. Der Wal antwortet ihm. Jetzt brauchen wir halt noch Glück für den gesamten Ablauf.»

  • 10.25 Uhr

    Update von deutschem Sender

    Der Leipziger Sender «News5» berichtet, dass heute ein Netz unter dem Wal durchgezogen werden soll, mit dem er bis zum Skagerrak und in die Nordsee geschleppt werden soll. Möglicherweise soll er sogar bis in den Atlantik eskortiert werden. Timmy habe sich in der Nacht geringfügig bewegt, heisst es weiter.

  • 9.40 Uhr

    Warum ist Timmy weiss?

    Um den Buckelwal vor der Sonne zu schützen, sind dem Tier gestern Tücher auf die aus dem Wasser ragende Haut gelegt worden, die mit Zinksalbe getränkt war. Die sollten die angegriffene Haut heilen. Die Salbbe ist heute noch sichtbar.

    Timmy am 19. April.
    Timmy am 19. April.
    KEYSTONE
  • 9.20 Uhr

    So soll Timmy von der Sandbank geschafft werden

    Geplant ist nach früheren Angaben der Initiative, dass unter den Wal eine zwischen Pontons – also schwimmenden Plattformen – befestigte Plane geführt wird. Damit soll er aus dem flachen Bereich geborgen und später Richtung Nordsee gebracht werden.

    Die Pontons sollen dazu von einem Schlepper an einer langen Leine gezogen werden. Messungen des Umweltministeriums zufolge ist der Buckelwal 12,35 Meter lang, 3,20 Meter breit und 1,60 Meter hoch.

  • 8.50 Uhr

    Interner Zeitplan wird nicht veröffentlicht

    Janine Bahr-van Gemmert, die an dem privaten Rettungsversuch beteiligte Tierärztin für Kleintiere, hüllte sich gestern auf einer Pressekonferenz im deutschen Kirchdorf im Schweigen: Über den konkreten Zeitplan der Aktion des Wals wollte die Veterinärin, die auf Föhr ein Robbenzentrum leitet, zunächst nichts sagen.

    Hintergrund sei, dass das Team von aussen nicht unter Druck stehen wolle. Intern gebe es durchaus einen Zeitplan. «Wir sind jetzt gut dabei», sagte Bahr-van Gemmert. Das Team gebe jetzt alles für den Wal. Sie gestand aber auch ein: «Wir wären gerne noch schneller.»

    Dass der Rettungsversuch langsamer als geplant vorangehe, liege vor allem an den Behörden, sagte die Tierärztin weiter. «Es ist aber sehr, sehr schwierig, weil jeder Schritt tatsächlich genehmigt werden muss.» Alles, was nicht dem geplanten Konzept entspreche, müsse schriftlich genehmigt werden. «Und das verzögert es natürlich durchaus.»

    Zuvor hatte bereits die Unternehmerin und Mit-Geldgeberin der Aktion, Karin Walter-Mommert, kritisiert, dass die Zusammenarbeit mit den Behörden teils schwierig sei. Nach ihrer Aussage würden aufwendige Abstimmungen intern für viel Arbeit sorgen.

    So müsse etwa das Aufbringen von Tüchern mit Zinksalbe gegen die Hautprobleme des Wals jeden Tag neu beantragt und genehmigt werden. Walter-Mommert und der Mediamarkt-Gründer Walter Gunz finanzieren die private Rettungsaktion für den Buckelwal.

  • 8.50 Uhr

    Ministerium kontert Kritik

    Eine Sprecherin des Schweriner Umweltministeriums wies die «pauschalisierte Behördenkritik» zurück.

    «Es braucht grundsätzlich keine Genehmigung für irgendetwas, also die haben da vor Ort quasi Behandlungsfreiheit, aber sie müssen halt alles mit uns abstimmen, was sie vorhaben, gerade wenn sie von ihrem ursprünglichen Konzept abweichen», sagte sie der dpa.

    Und weiter: «Wir sind hochgradig flexibel, aber natürlich hat das Ganze auch Grenzen.» Zum Beispiel bei Eingriffen direkt am Tier - wie der Behandlung mit speziellen Salben - gelten laut Sprecherin Vorgaben. «Unsere Tierärzte müssen davon wissen und die müssen dabei sein.»

    Die Behörden bemühten sich demnach grundsätzlich um schnelle Abstimmungen. So habe etwa die von der Initiative aus Hawaii hinzugezogene Tierärztin Jenna Wallace zwar keine Berufserlaubnis in Deutschland.

    Dieses Problem habe man aber schnell gelöst. Sie habe eine vorübergehende Erlaubnis zur Ausübung des tierärztlichen Berufes erhalten. Dabei handle es sich um eine Sonderregelung für Tierärzte aus dem Ausland.

  • 8.30 Uhr

    Uneinigkeit zu Erfolgsaussichten

    Wissenschaftler, Fachleute von Behörden sowie Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen waren sich nach umfassender Prüfung zuletzt einig, dass der Wal Ruhe brauche und weitere Eingriffe dem Tier massive Schäden zufügen würden. Der Buckelwal sei orientierungslos und so schwach und geschädigt, dass er die Heimreise nicht schaffen werde.

    Inklusive Live-Stream. Rettungsversuch von Wal Timmy zieht sich – Transport frühestens am Sonntag

    Inklusive Live-StreamRettungsversuch von Wal Timmy zieht sich – Transport frühestens am Sonntag

    Janine Bahr-van Gemmert sagte dagegen, sie und die anderen Experten im Team seien davon überzeugt, dass die Rettungsaktion die beste Lösung sei für den Wal. Es bestehe «eine reelle Chance (..), dass er das gut schafft». Sie gehe auch nicht davon aus, dass das Tier aufgrund von zu wenig Nahrung verhungern könnte.

    «Natürlich ist man nach zwei, drei Wochen nicht mehr fit, aber ein Buckelwal braucht im Winter eigentlich keine Nahrung.» Gerade im Winter fresse ein Buckelwal in der Regel nicht viel, sagte die Tierärztin weiter. «Das Hauptproblem ist, dass er dort in seinem Gefängnis hängt.»

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