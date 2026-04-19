«Heute geht es los»: Wal Timmy soll von der Sandbank gezogen werden

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Janine Bahr-van Gemmert, die an dem privaten Rettungsversuch beteiligte Tierärztin für Kleintiere, hüllte sich gestern auf einer Pressekonferenz im deutschen Kirchdorf im Schweigen: Über den konkreten Zeitplan der Aktion des Wals wollte die Veterinärin, die auf Föhr ein Robbenzentrum leitet, zunächst nichts sagen.

Hintergrund sei, dass das Team von aussen nicht unter Druck stehen wolle. Intern gebe es durchaus einen Zeitplan. «Wir sind jetzt gut dabei», sagte Bahr-van Gemmert. Das Team gebe jetzt alles für den Wal. Sie gestand aber auch ein: «Wir wären gerne noch schneller.»

Dass der Rettungsversuch langsamer als geplant vorangehe, liege vor allem an den Behörden, sagte die Tierärztin weiter. «Es ist aber sehr, sehr schwierig, weil jeder Schritt tatsächlich genehmigt werden muss.» Alles, was nicht dem geplanten Konzept entspreche, müsse schriftlich genehmigt werden. «Und das verzögert es natürlich durchaus.»

Zuvor hatte bereits die Unternehmerin und Mit-Geldgeberin der Aktion, Karin Walter-Mommert, kritisiert, dass die Zusammenarbeit mit den Behörden teils schwierig sei. Nach ihrer Aussage würden aufwendige Abstimmungen intern für viel Arbeit sorgen.

So müsse etwa das Aufbringen von Tüchern mit Zinksalbe gegen die Hautprobleme des Wals jeden Tag neu beantragt und genehmigt werden. Walter-Mommert und der Mediamarkt-Gründer Walter Gunz finanzieren die private Rettungsaktion für den Buckelwal.