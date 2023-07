Der Baukran im Westen Manhattans hatte Feuer gefangen, bevor sein Arm einstürzte. Bild: Keystone

In Manhattan ist ein hoher Baukran am Mittwoch in Brand geraten und in der Folge teils eingestürzt. Zwei Personen wurden verletzt – ein Gebäude beschädigt.

Ein hoher Kran hat bei Bauarbeiten in New York Feuer gefangen und ist teilweise zusammengebrochen. Das war auf einem Video zu sehen, das die New Yorker Feuerwehr am Mittwoch veröffentlichte. Der Einsatz im Viertel Hudson Yards im Westen Manhattans laufe, hiess es dazu.

FDNY units are currently operating at a crane collapse and fire at 550 Tenth Avenue in Manhattan. pic.twitter.com/AvzlymMEtp — FDNY (@FDNY) July 26, 2023

Auf anderen Videos, die in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden, war zu sehen, wie ein Stück des Kranes abbrach, zu Boden fiel und dabei in der Hochhaus-Gegend noch ein anderes Gebäude beschädigte.

A crane collapse after catching fire and damage a other building in Manhattan, New York. pic.twitter.com/bbvDs7xLLP — Disaster News (@Top_Disaster) July 26, 2023

Ersten Medienberichten zufolge, wurden zwei Menschen leicht verletzt, darunter eine Einsatzkraft der Feuerwehr. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.

Weil ein weiteres Einstürzen des Krans befürchtet wurde, musste ein nahegelegene Gebäude evakuiert werden. Die Feuerwehr teilte mit, man arbeite «aktiv daran, das Feuer zu löschen».

Bereits im Februar 2016 war ein Kran in Lower Manhattan eingestürzt, nachdem es nicht gelungen war, ihn bei stürmischem Wetter rechtzeitig abzusenken. Damals starb ein Passant, drei weitere Personen wurden verletzt.

