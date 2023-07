Kran 20.07.2023

Erneut hat ein schweres Unwetter eine Schneise der Verwüstung auf dem Balkan gezogen. In Kroatien und Slowenien wurden mehrere Tote gezählt, die Notfalltelefone waren überlastet. In Zagreb überlebte ein Mann den Sturz seines Baukrans.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Mittwoch ist erneut ein schweres Unwetter über den Balkan gezogen.

In Kroatien und Slowenien gab es mehrere Tote.

Glück im Unglück hatte offenbar ein Kranführer, der den Sturz seines Geräts überlebt hat. Mehr anzeigen

Ein heftiges Unwetter hat in Kroatien und Slowenien am Mittwoch mindestens vier Menschen das Leben gekostet. In der kroatischen Hauptstadt Zagreb wurden zwei Männer von umstürzenden Bäumen erschlagen, wie die Behörden mitteilten. Ein 50-Jähriger wurde auf der Strasse getroffen, ein 48-Jähriger kam in seinem Auto um.

Im Osten des Landes erwischte in Cernik ein umstürzender Baum ein Auto, wie der Zivilschutz mitteilte. Ein Insasse wurde getötet. In Slowenien traf ein Baum zwei Menschen, einer wurde getötet, der andere verletzt, wie der Sender RTV meldete.

Zweites Unwetter innerhalb weniger Tage

Das Unwetter war bereits das zweite binnen zwei Tagen und folgte auf eine längere Hitzewelle. In Zagreb färbte sich der Himmel binnen Kurzem tiefschwarz, der Regen nahm den Menschen die Sicht. Sturzfluten und Sturm stoppten den öffentlichen Verkehr, umgestürzte Bäume taten ein Übriges. Immer wieder fiel der Strom aus.

Feuerwehrleute in Zagreb bei einem Auto, auf das ein Baum gestürzt ist. Bild: Keystone

Der Sturm brachte hier auch einen Baukran zum Einsturz, wie ein in den sozialen Medien geteiltes Video zeigt. Laut lokalen Medien befand sich der 36-jährige Kranführer dabei noch in der Kabine, hat den Unfall aber mit Verletzungen überlebt.

Camper in Slowenien müssen sich in Sicherheit bringen

Die Notfalltelefone wurden mit Hunderten Anrufen überlastet. Bürgermeister Tomislav Tomasevic rief die Bürgerinnen und Bürger auf, vorerst nur in lebensbedrohlichen Situationen oder absolut notwendigen Fällen anzurufen.

Auch in Slowenien entwurzelte der Sturm Bäume und deckte Dächer ab. Zahlreiche Camper mussten sich aus ihren Zelten und Wohnwagen in Sicherheit bringen. Die Behörden warnten Bergsteiger in den Alpen, sich von Hochwäldern fernzuhalten. Zehntausende Menschen waren ohne Strom.

In der serbischen Hauptstadt Belgrad musste der Flughafen zeitweise geschlossen werden. Einwohner berichteten von geborstenen Bäumen, heruntergerissenen Dachziegeln und abstürzenden Balkonblumentöpfen.