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Schweizer Arzt macht Entdeckung Krebsmedikament seit Jahren zu oft gespritzt

Lea Oetiker

7.6.2026

Der Onkologe Roger von Moos vom Kantonsspital Graubünden zeigt, dass das Medikament Denosumab bei Knochenmetastasen deutlich seltener verabreicht werden kann – ohne Wirkverlust.
Der Onkologe Roger von Moos vom Kantonsspital Graubünden zeigt, dass das Medikament Denosumab bei Knochenmetastasen deutlich seltener verabreicht werden kann – ohne Wirkverlust.
IMAGO/BSIP

Neue Studiendaten zeigen: Das Medikament Denosumab kann bei Knochenmetastasen seltener verabreicht werden – ohne Wirkverlust und mit Sparpotenzial.

Lea Oetiker

07.06.2026, 09:33

07.06.2026, 09:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Studie zeigt, dass Denosumab bei Knochenmetastasen seltener verabreicht werden kann – ohne Wirkverlust und mit Einsparungen.
  • In der Schweiz müssten rund 5000 Betroffene deutlich seltener ins Spital.
  • Gleichzeitig wirft das Ergebnis Fragen zur Überbehandlung und zur schwach finanzierten Forschung auf.
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Eine am weltweit wichtigsten Krebskongress in Chicago präsentierte Studie sorgt für Aufsehen: Der Onkologe Roger von Moos vom Kantonsspital Graubünden zeigt, dass das Medikament Denosumab bei Knochenmetastasen deutlich seltener verabreicht werden kann – ohne Wirkverlust. Das berichtet der «SonntagsBlick».

Bislang erhalten Patientinnen und Patienten die Spritze alle vier Wochen. Laut den neuen Daten reicht jedoch eine Gabe alle zwölf Wochen aus. Das reduziert nicht nur Nebenwirkungen, sondern auch die Belastung für Betroffene: In der Schweiz müssten rund 5000 Patientinnen und Patienten statt zwölf nur noch viermal pro Jahr ins Spital. Gleichzeitig ergibt sich ein Sparpotenzial von rund 15 Millionen Franken jährlich für das Gesundheitswesen.

1380 Krebspatient*innen wurden untersucht

Der Arzt Roger von Moos und sein Team untersuchten 1380 Krebspatientinnen und -patienten aus der Schweiz, Österreich und Deutschland. Über einen Zeitraum von zehn Jahren erhielten einige Teilnehmende Denosumab wie bisher alle vier Wochen, während die übrigen nur noch alle zwölf Wochen behandelt wurden.

Das Ergebnis: Die seltenere Verabreichung zeigte keine negativen Auswirkungen. Im Gegenteil, die Patientinnen und Patienten mit dem Drei-Monats-Intervall berichteten sogar von weniger Nebenwirkungen.

Für von Moos ist klar, dass diese Praxis «zum neuen Therapiestandard» wird. Allein in der Schweiz sieht er ein Sparpotenzial von rund 15 Millionen Franken pro Jahr.

Einige Unklarheiten

Die Ergebnisse werfen jedoch grundsätzliche Fragen auf. So bleibt unklar, wie viele weitere Krebsmedikamente heute häufiger als nötig eingesetzt werden. Krebsmedikamente und Immuntherapien verursachten 2024 in der Schweiz Kosten von knapp drei Milliarden Franken.

Ein Problem liegt in der Finanzierung solcher Studien: Optimierungsforschung werde von der Pharmaindustrie kaum unterstützt, da sie wirtschaftlich wenig attraktiv ist. Entsprechend gilt die unabhängige Forschung als chronisch unterfinanziert, während die Zahl klinischer Studien in der Schweiz stagniert.

Gleichzeitig baut China seine Forschungskapazitäten stark aus. «Kein Patient möchte nur auf Grundlage von Studien behandelt werden, die in China gemacht wurden», warnt Vincent Gruntz, Chef des Swiss Cancer Institute gegenüber «SonntagsBlick».

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