In Rumänien befinden sich die Brüder Andrew und Tristan Tate in U-Haft, unter Anklage wegen Menschenhandels. Jetzt sind die für ihre sexistischen Posts bekannten Influencer in die USA ausgereist sein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Trotz gegen ihn laufender Ermittlungen wegen sexuellen Missbrauchs und Menschenhandels hat der umstrittene Influencer Andrew Tate Rumänien verlassen.

Das Ausreiseverbot für den 38-Jährigen sei aufgehoben worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Der frühere Kickboxer, der die britische und die US-Staatsbürgerschaft besitzt, sei gemeinsam mit seinem ebenfalls angeklagten Bruder Tristan in die Vereinigten Staaten ausgereist. Mehr anzeigen

Der in Rumänien wegen Menschenhandels angeklagte Influencer Andrew Tate hat das Land verlassen. Der frühere Kickboxer, der die britische und die US-Staatsbürgerschaft besitzt, sei gemeinsam mit seinem ebenfalls angeklagten Bruder Tristan in die Vereinigten Staaten ausgereist, hat am Donnerstag das rumänischen Innenministerium bekannt gegeben. Ein gegen die beiden verhängtes Reiseverbot sei zuvor aufgehoben worden.

Unter welchen Auflagen die Tate-Brüder Rumänien verlassen durften, blieb zunächst unklar. Sie sind grosse Unterstützer von US-Präsident Donald Trump und haben auf X Millionen Follower. Von mehreren anderen Plattformen wurde Andrew Tate aber wegen des Vorwurfs blockiert, er habe hetzerische und frauenfeindliche Kommentare abgesetzt.

The Tate brothers have landed in Fort Lauderdale, Florida pic.twitter.com/ZJHOrn8lYX — Visegrád 24 (@visegrad24) February 27, 2025

Andrew Tate wandte sich in einem kurzen Statement an die wartenden Journalisten, als er und sein Bruder ein Flughafengebäude in Fort Lauderdale in Florida verliessen. Tate betonte, weder er noch sein Bruder seien je für ein Verbrechen verurteilt worden. Den Medien warf er eine Hetzkampagne vor.

Nachfragen, ob sich Trump für die Ausreiseerlaubnis starkgemacht habe, beantwortete er nicht. Der US-Präsident erklärte vor Journalisten im Weissen Haus, er wisse nichts über die Freilassung der Tate-Brüder aus Rumänien.

Die beiden sind Unterstützer des Republikaners. Mitte Februar hatte Andrew Tate bei X geschrieben: «Die Tates werden frei sein, Trump ist der Präsident. Die guten alten Zeiten sind zurück. Und sie werden besser sein als je zuvor.»

Floridas Gouverneur: «Wir sind daran nicht beteiligt»

Der Gouverneur von Florida wurde nach eigenen Angaben nicht über die Rückkehr der beiden informiert. «Wir sind daran nicht beteiligt. Ich habe darüber in den Medien gelesen», sagte der Republikaner Ron DeSantis auf Nachfrage bei einer Pressekonferenz.

DeSantis erklärte, er wisse nicht, wie es zu der Rückreise gekommen sei. Im Zweifel sei die US-Regierung dafür zuständig, «die Einreise in die USA zu erschweren». Er sei «zuversichtlich», dass US-Justizministerin Pam Bondi und Heimatschutzministerin Kristi Noem dies prüfen würden.

Gleichzeitig lote auch der Generalstaatsanwalt von Florida, James Uthmeier, mögliche Massnahmen auf Ebene des Bundesstaats aus, «um damit umzugehen». DeSantis betonte: «Florida ist kein Ort, an dem man willkommen ist, wenn solche Vorwürfe im Raum stehen.»

Die Tate-Brüder waren Ende 2022 in Rumänien gemeinsam mit zwei rumänischen Frauen festgenommen worden. Sie wurden beschuldigt, eine kriminelle Vereinigung mit dem Ziel gegründet zu haben, Frauen auszubeuten. Alle vier bestreiten die Vorwürfe.