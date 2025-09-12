  1. Privatkunden
Mit Rucksack voller Geld Steuerflüchtling springt von Kreuzfahrtschiff ins Hafenbecken

Gabriela Beck

12.9.2025

Die Rhapsody of the Seas der amerikanischen Reederei Royal Caribbean liegt vor Anker - hier im Hafen von Venedig. (Archiv)
Die Rhapsody of the Seas der amerikanischen Reederei Royal Caribbean liegt vor Anker - hier im Hafen von Venedig. (Archiv)
IMAGO

Ein Kreuzfahrtpassagier wollte clever die Steuer und seine Spielschulden umschiffen – und sprang kurzerhand ins Hafenbecken von San Juan auf Puerto Rico. Die Rettung kam prompt, die Blamage auch.

Redaktion blue News

12.09.2025, 20:38

12.09.2025, 20:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Puerto Rico ist es zum Abschluss einer Karibik-Kreuzfahrt im Hafen von San Juan zu einem Zwischenfall gekommen.
  • Ein Mann sprang mit einem Rucksack voller Geld vom Schiff ins Hafenbecken.
  • Er wollte den Zoll und seine während der Kreuzfahrt angehäuften Spielschulden umgehen.
  • Jetski-Fahrer brachten den Mann in Sicherheit, er muss sich nun bei den Behörden verantworten.
Mehr anzeigen

Drama mit Slapstick-Einlage in San Juan: Wie verschiedene US-Medien berichten, sprang am letzten Tag einer Karibikkreuzfahrt ein Passagier der «Rhapsody of the Seas» im Hafen von San Juan über Bord – angeblich, um sein Bargeld vor dem Fiskus und seine Spielschulden vor der Reederei zu retten.

Jetski-Fahrer zogen den Mann klitschnass aus dem Hafenbecken. Bei sich trug er 14'600 Dollar (rund 11'600 Franken) in einem Rucksack – und hatte noch höhere Casinospielschulden an Bord, rund 16'700 Dollar (rund 13'300 Franken). Laut Strafanzeige wollte er das Bargeld bei der Einreise auf Puerto Rico schlicht nicht deklarieren. Der Inselstaat gehört jedoch zu den USA, und Zollbeamte sind dort genauso wenig für Wasserspiele zu haben wie für Steuertricks.

Der Mann hatte neben der nassen Kohle auch gleich mehrere Ausweise dabei – darunter einen US-Pass, eine puerto-ricanische Geburtsurkunde und ein Kreuzfahrtticket. Nur die Glaubwürdigkeit ging ihm baden. Die Polizei ermittelt.

