Drama mit Slapstick-Einlage in San Juan: Wie verschiedene US-Medien berichten, sprang am letzten Tag einer Karibikkreuzfahrt ein Passagier der «Rhapsody of the Seas» im Hafen von San Juan über Bord – angeblich, um sein Bargeld vor dem Fiskus und seine Spielschulden vor der Reederei zu retten.
Jetski-Fahrer zogen den Mann klitschnass aus dem Hafenbecken. Bei sich trug er 14'600 Dollar (rund 11'600 Franken) in einem Rucksack – und hatte noch höhere Casinospielschulden an Bord, rund 16'700 Dollar (rund 13'300 Franken). Laut Strafanzeige wollte er das Bargeld bei der Einreise auf Puerto Rico schlicht nicht deklarieren. Der Inselstaat gehört jedoch zu den USA, und Zollbeamte sind dort genauso wenig für Wasserspiele zu haben wie für Steuertricks.
Der Mann hatte neben der nassen Kohle auch gleich mehrere Ausweise dabei – darunter einen US-Pass, eine puerto-ricanische Geburtsurkunde und ein Kreuzfahrtticket. Nur die Glaubwürdigkeit ging ihm baden. Die Polizei ermittelt.
Mehr Videos aus dem Ressort
Traumjob auf Kreuzfahrtschiff: Diese Baslerin tanzt ihr Traumleben auf hoher See
Wolltest du auch schon mal auf Weltreise gehen, hast dich aber nicht getraut? Die Basler Profitänzerin Jasmin Ottenburg hat den Sprung gewagt und erzählt, was sie dafür aufgibt.