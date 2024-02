Hübscher Jesus auf einem Plakat in Spanien sorgt für Kritik. Keystone

Bilder des auferstandenen Jesus bevölkern die christliche Kunst in allen möglichen Variationen. Aber ein nahezu makelloser Heilandskörper geht Manchem dann doch gegen den Strich.

Das Bild zeigt einen auferstandenen Jesus mit frischem Gesicht, nur mit einem Lendentuch bekleidet, ohne Leidensmiene, ohne Dornenkrone und ohne die Wundmale der Hinrichtung.

Sevillas Bürgermeister José Luis Sanz sprach von einer künstlichen Debatte und gestand: «Ich mag das Poster.» Mehr anzeigen

Ein Poster für die Karwoche mit einem jungen, attraktiven Christus hat in Spanien eine hitzige Debatte ausgelöst. Zu hübsch, zu modernistisch, unangemessen, eine Schande lauten einige der Urteile über das Werk des Künstlers Salustiano García Cruz, das vergangene Woche vorgestellt wurde.

Das Bild zeigt einen auferstandenen Jesus mit frischem Gesicht, nur mit einem Lendentuch bekleidet, ohne Leidensmiene, ohne Dornenkrone und ohne die Wundmale der Hinrichtung. Andere reagierten mit Spott und Anzüglichkeiten.

Kein traditionelles Bild

Das Poster war vom Generalrat der Bruderschaften in Sevilla in Auftrag gegeben worden, der die berühmten Feierlichkeiten der Heiligen Woche in der südspanischen Stadt organisiert. Viele Kritiker werfen García Cruz vor, sein Bild stehe nicht in der Tradition der Osterfeierlichkeiten in Sevilla. Kirchliche Bräuche spielen in der spanischen Gesellschaft eine grosse Rolle. Prozessionen etwa sind auch bei Nichtgläubigen sehr beliebt.

García Cruz wies die Kritik konservativer Gruppen zurück, seine Jesusdarstellung sei unmännlich oder homoerotisch. «Ein schwuler Christus, weil er hübsch aussieht und ansehnlich ist – ich bitte Sie! – Wir leben im 21. Jahrhundert», sagte er der Zeitung «El Mundo».

Internetkampagne gegen das Bild

Seine Darstellung sei zeitgenössisch, aber keinesfalls revolutionär. Er habe seinen Sohn Horacio Modell stehen lassen. «Alle Elemente, die ich verwendet habe, sind Elemente, die in den vergangene sieben Jahrhunderten in der sakralen Kunst verwendet worden sind», sagte García Cruz der Nachrichtenagentur Atlas. «Ich weiss nicht, an welchem Punkt, an welchem Element, die Leute, die es nicht mögen, es nicht mögen.»

Eine Internetkampagne forderte den Generalrat auf, das Poster zurückzuziehen und sammelte in ganz Spanien etwa 14'000 Unterschriften. Der Generalrat hat die Forderung bislang jedoch ignoriert.

Sevillas Bürgermeister José Luis Sanz sprach von einer künstlichen Debatte und gestand: «Ich mag das Poster.» Man könne nicht jedes Jahr das gleiche Plakat zur Karwoche aufhängen. «Manche Poster sind riskanter, manche klassischer, manche gewagter«, sagte Sanz.

