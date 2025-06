Künstliche Intelligenz restauriert Ölgemälde in Rekordzeit

Das mit KI bearbeitete Ölgemälde. Links das Original, in der Mitte die angezeigten Schäden, rechts das restaurierte Bild. Bild: MIT

Viele alte Gemälde sind stark beschädigt und damit nicht mehr für die Öffentlichkeit zugängig. Eine Reparatur ist teuer und dauert oftmals Jahre. Jetzt hat eine künstliche Intelligenz das in wenigen Stunden geschafft.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Forscherteam in den USA hat es geschafft, ein Ölgemälde in wenigen Stunden zu restaurieren.

Mithilfe künstlicher Intelligenz wurden die Schäden lokalisiert und dann ausgebessert.

Die neue Methode soll keinesfalls Restauratoren ersetzen, sondern nur ein zusätzliches Werkzeug sein. Mehr anzeigen

Die Restaurierung eines alten Ölgemäldes ist eine sehr aufwendige und teure Sache, teilweise dauert die Arbeit mehrere Jahre. Für viele Museen zu unrentabel, deshalb verstauben viele Kunstwerke in den Kellern.

Diesem Problem haben sich Forschende am Massachusetts Institute of Technology (MIT) bei Boston angenommen und eine erstaunliche Lösung gefunden, so das «Fachmagazin Nature».

Mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) wurde ein Ölbild aus dem späten 15. Jahrhundert bearbeitet und nach nur dreieinhalb Stunden sah das Bild wieder aus, als sei es gerade gemalt worden.

KI erkannte mehr als 5600 geschädigte Stellen.

Der Maschinenbauingenieur Alex Kachkine war der Verantwortliche für die Restaurierung. Das Bild wurde digitalisiert und die KI hat die zu reparierenden Bereiche lokalisiert und rekonstruiert. Die KI erkannte dabei mehr als 5600 geschädigte Stellen.

Das Ergebnis druckte Kachkine auf eine hauchdünne Folie, die auf dem Gemälde angebracht wurde, wie der «Spiegel» schreibt. Passgenau wurde diese Folie über die beschädigten Stellen gelegt, mit einer feinen Lackschicht fixiert und damit die bestehenden Schäden farbgerecht überdeckt.

Soll keinesfalls Restauratoren ersetzen

«Es gibt so viele beschädigte Kunstwerke in Depots, die niemand je zu Gesicht bekommt», sagt Kachkine.

Immer noch sind solche Techniken in der Kunstszene umstritten, doch diese aufkommende Kritik akzeptiert der Ingenieur und möchte für transparente Information sorgen. Es müsse klar sein, dass es sich um digitale Rekonstruktionen handelt.

Die neue Methode solle keinesfalls Restauratoren ersetzen, sondern nur ein zusätzliches Werkzeug sein, um Kunstwerke wieder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

