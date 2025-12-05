Ein Robbenbaby betritt in Richmond, Neuseeland, eine Bar. Bild: Sprig + Fern The Meadows via AP

Ein Robbenbaby sorgt für Aufsehen in einem Pub in Neuseeland. Mit Lachs und Hundekäfig gelingt schliesslich die Rettung. Mittlerweile ist «Fern» ein Social-Media-Star.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Robbenbaby ist in einem Pub in Neuseeland aufgetaucht.

Mit mehreren Stückchen frischem Lachs gelang es, die verirrte Robbe in einen Hundekäfig zu locken.

Kurz darauf kamen herbeigerufene Ranger und nahmen den ungewöhnlichen Kneipengast mit. Mehr anzeigen

Ein ungewöhnlicher Gast hat die Besucher eines Pubs in Neuseeland überrascht: Ein Robbenbaby spazierte plötzlich in das Lokal «Sprig + Fern The Meadows» auf der Südinsel, wie die Kneipenbesitzer auf Facebook mitteilten. Nach eigenen Angaben hielt Mitbetreiberin Bella Evans das Tier zunächst für einen Hund, bevor sie sich den Eindringling genauer ansah.

«Das hatten wir noch nie! Heute hatten wir einen superniedlichen, unerwarteten Gast im Pub: ein Robbenbaby!», schrieb das Pub in sozialen Medien. «Es kam ganz allein herein, schaute sich ein bisschen um und stahl allen die Show.» Ein Video des Vorfalls, der sich am vergangenen Wochenende ereignete, wurde bereits Hunderttausende Male geklickt.

«Das Tier hatte sich offenbar verirrt, war neugierig und deutlich unter dem gesetzlichen Mindestalter für Alkoholkonsum in Neuseeland», scherzte der Sender CNN Asia Pacific auf X. Die Nachrichtensite «Stuff» schrieb unter Berufung auf die Pub-Betreiber, das Robbenjunge sei plötzlich durch die Vordertür hereingewatschelt.

A seal galumphs into a bar. The bartender says ‘Grab the salmon!’ The creature was apparently lost, curious and well below #NewZealand’s legal drinking age. #seals #conservation https://t.co/V1ybFRIvhR — CNN Asia Pacific PR (@cnnasiapr) December 5, 2025

Zündende Idee: Lachs!

Dann habe es sich zunächst auf die Toilette verzogen, sei dann wieder herausgelaufen und habe sich schliesslich unter dem Geschirrspüler versteckt. Geistesgegenwärtig hätten Mitarbeiter diesen vom Strom genommen, damit sich der kleine Eindringling nicht verletzte.

Dann die zündende Idee: Lachs! «Einer unserer Gäste hatte einen Hundekäfig», erzählte Evans. Mit mehreren Stückchen frischem Lachs sei es gelungen, die Robbe in die Box zu locken. Kurz darauf seien herbeigerufene Ranger des Department of Conservation gekommen und hätten den süssen Kneipengast mitgenommen. Das Robbenbaby, das auf den Namen «Fern» getauft wurde, wurde auf der nahegelegenen Insel Rabbit Island an einem sicheren Ort freigelassen.

Das Pub scheint bei Tieren äusserst beliebt zu sein: Zwei Tage nach der Robbe kam laut eines weiteren Facebook-Posts ein «Bearded dragon» zu Besuch – eine grosse Echsenart mit Stacheln am Kinn.