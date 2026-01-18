  1. Privatkunden
«Die Lage ist heikel» Acht Tote bei drei Lawinenabgängen in Österreich

SDA

18.1.2026 - 07:01

In Österreich sind an einem Wochenende acht Menschen in Lawinen ums Leben gekommen.
Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa

Es ist das bislang tödlichste Wochenende dieser Saison: Drei Lawinenabgänge haben in den österreichischen Alpen acht Todesopfer gefordert. Behörden warnen eindringlich vor weiteren Unglücken.

Keystone-SDA

18.01.2026, 07:01

18.01.2026, 07:04

Es ist das in dieser Saison bisher tödlichste Lawinen-Wochenende in den Alpen: Bei drei Lawinenabgängen kamen allein am Samstag in Österreich laut Behörden acht Menschen ums Leben.

Die Skitourengeher wurden ausserhalb von Pisten von den Schneemassen verschüttet. Unter den Opfern sind drei Tschechen, wie die Polizei berichtete. Die Herkunft und die Identität der anderen Toten sind noch unklar. Behörden und Retter warnen vor einer weiterhin grossen Gefahr durch Abgänge.

Sieben Menschen im Grossarltal verschüttet

Am Samstagnachmittag war den Angaben zufolge eine Lawine am 2150 Meter hohen Finsterkopf im Grossarltal im Bundesland Salzburg niedergegangen. Sieben Skitourengeher seien dabei verschüttet worden. Vier Mitglieder der Gruppe konnten laut Bergrettung nur noch tot geborgen werden. Die anderen wurden teils schwer verletzt.

Hüttenwartin über den Klimawandel. «Die Berge sind wunderschön, sie können aber auch brutal sein»

Hüttenwartin über den Klimawandel«Die Berge sind wunderschön, sie können aber auch brutal sein»

Kurz zuvor war eine Frau, die zusammen mit ihrem Ehemann unterwegs war, im Raum Bad Hofgastein von einer Lawine erfasst worden. Sie starb vor den Augen ihres Mannes unter den Schneemassen.

In der Gemeinde Pusterwald in der Steiermark kam es laut Polizei am späten Nachmittag zu einem weiteren Lawinenunglück. Sieben tschechische Skitourengeher waren in dem Gelände unterwegs, als sich eine Lawine löste. Drei von ihnen seien von der Lawine verschüttet worden, so die Polizei. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Die vier Begleiter, welche nicht erfasst worden waren, seien von den Einsatzkräften aus dem alpinen Gelände gebracht und notfallmedizinisch erstversorgt worden.

Grosse Lawinengefahr in der Region

«Die Lawinenlage ist heikel», sagte die Sprecherin der Bergrettung weiter. Alt- und Neuschnee seien schlecht miteinander verbunden, so dass sich immer wieder Lawinen lösten. «Diese Tragödie zeigt schmerzhaft, wie ernst die aktuelle Lawinenlage ist», sagte der Bezirksleiter der Bergrettung Pongau, Gerhard Kremser.

Bei den drei Unglücken war ein Grossaufgebot an Rettern im Einsatz. Insgesamt mehr als 200 Helfer und Bergretter haben den Angaben nach geholfen, die Toten zu bergen und die Verletzten in Krankenhäuser zu fliegen.

Wetter-Ticker. Lawinen in französischen Alpen – drei Skifahrer sterben

Wetter-TickerLawinen in französischen Alpen – drei Skifahrer sterben

Nach mehreren Wochen ohne Schneefälle waren in den österreichischen Alpen jüngst regional rund 20 bis 50 Zentimeter Schnee gefallen. Zuletzt wurden ein junger Tscheche und ein Mann noch unbekannter Identität bei zwei Lawinenunglücken im freien Skiraum getötet. Die Behörden appellieren immer wieder an die Skitourengeher, äusserst vorsichtig zu sein.

Trotz der eigentlich überschaubaren Schneehöhen ist die Situation teils brisant. Wie der Lawinenwarndienst schreibt, kann das Gewicht eines einzelnen Skifahrers ausreichen, ein Schneebrett auszulösen. «Lawinengefährdete Gebiete befinden sich in allen Ausrichtungen oberhalb von etwa 2000 m. Diese Gebiete sind zahlreich», heisst es auf der Webseite des Warndienstes. «Sie sind mit Neuschnee bedeckt und daher selbst für das geübte Auge kaum erkennbar.»

