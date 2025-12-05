  1. Privatkunden
Schwerer Unfall bei Olten SO Lastwagen stürzt in Winznau SO von der Brücke in die Aare 

Oliver Kohlmaier

5.12.2025

Ein Lastwagen ist am Freitagnachmittag in die Aare gestürzt. Der Unfall ereignete sich auf der Gösgerstrassen-Brücke in Winznau SO.
Ein Lastwagen ist am Freitagnachmittag in die Aare gestürzt. Der Unfall ereignete sich auf der Gösgerstrassen-Brücke in Winznau SO.
Swisstopo/Keystone-SDA

Bei Olten SO hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Ein Lastwagen durchbrach ein Brückengeländer und stürzte in die Aare. Der Zustand des Chauffeurs ist unklar.

Redaktion blue News

05.12.2025, 16:25

05.12.2025, 17:19

Auf einer Brücke an der Gösgerstrasse am Ortseingang von Winznau im Kanton Solothurn hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Ein Lastwagen durchbrach ein Brückengeländer und stürzte in die Aare.

«20 Minuten» berichtet unter Berufung auf eine Augenzeugin, derzeit werde der Lastwagen mithilfe eines Krans geborgen.

Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt, sind mehrere Einsatzkräfte mit einem Grossaufgebot vor Ort, auch ein Rettungsboot ist im Einsatz. Der Zustand des Chauffeurs ist demnach unklar.

Folgt mehr.

