Lastwagen stürzte bei Olten von Brücke in Aare

Rettungskräfte und Taucher während der Bergung des verunglückten Lastwagens aus der Aare bei Winznau SO. Keystone

Ein Lastwagen ist am Freitagnachmittag im Kanton Solothurn von einer Brücke in die Aare gestürzt. Die Polizei geht von einem Selbstunfall aus und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Keystone-SDA SDA

Bei einem mutmasslichen Selbstunfall ist am Freitagnachmittag ein Lastwagen zwischen Olten und Winznau SO von einer Brücke in die Aare gestürzt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können.

Der Lastwagen sei von Olten in Richtung Winznau unterwegs gewesen, als er aus unbekannten Gründen das Geländer der Gösgenstrassen-Brücke durchbrach und in die Aare stürzte, sage ein Sprecher der Kantonspolizei Solothurn Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Information über den Unfall sei um 15.00 Uhr bei der Polizei eingegangen.

Angaben zum Fahrzeuglenker seien zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, die Bergungsarbeiten dürften bis in die Nacht andauern, schrieb die Polizei später in einer Mitteilung. Fest stehe aber, dass im Lastwagen keine gefährlichen Güter geladen gewesen seien, wie es auf Anfrage hiess.

Die Gösgerstrasse sowie zeitweise die angrenzenden Strassen mussten während der aufwendigen Bergungsarbeiten teils komplett gesperrt werden, wie die Polizei weiter mitteilte. Es kam demnach zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. Der Unfallhergang und die Ursache seien Gegenstand der laufenden Untersuchungen.