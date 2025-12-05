Lastwagen stürzte bei Olten von Brücke in Aare

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Polizei sucht Zeugen Lastwagen stürzte bei Olten von Brücke in Aare

SDA

5.12.2025 - 16:29

Rettungskräfte und Taucher während der Bergung des verunglückten Lastwagens aus der Aare bei Winznau SO.
Rettungskräfte und Taucher während der Bergung des verunglückten Lastwagens aus der Aare bei Winznau SO.
Keystone

Ein Lastwagen ist am Freitagnachmittag im Kanton Solothurn von einer Brücke in die Aare gestürzt. Die Polizei geht von einem Selbstunfall aus und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Keystone-SDA

05.12.2025, 16:29

06.12.2025, 08:15

Bei einem mutmasslichen Selbstunfall ist am Freitagnachmittag ein Lastwagen zwischen Olten und Winznau SO von einer Brücke in die Aare gestürzt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können.

Der Lastwagen sei von Olten in Richtung Winznau unterwegs gewesen, als er aus unbekannten Gründen das Geländer der Gösgenstrassen-Brücke durchbrach und in die Aare stürzte, sage ein Sprecher der Kantonspolizei Solothurn Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Information über den Unfall sei um 15.00 Uhr bei der Polizei eingegangen.

Angaben zum Fahrzeuglenker seien zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, die Bergungsarbeiten dürften bis in die Nacht andauern, schrieb die Polizei später in einer Mitteilung. Fest stehe aber, dass im Lastwagen keine gefährlichen Güter geladen gewesen seien, wie es auf Anfrage hiess.

Die Gösgerstrasse sowie zeitweise die angrenzenden Strassen mussten während der aufwendigen Bergungsarbeiten teils komplett gesperrt werden, wie die Polizei weiter mitteilte. Es kam demnach zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. Der Unfallhergang und die Ursache seien Gegenstand der laufenden Untersuchungen.

Meistgelesen

Bezahlbarkeit wird zu Trumps grosser Schwäche – und zur Gefahr für die Republikaner
Lastwagen stürzte bei Olten von Brücke in Aare
Frau erfriert am Grossglockner – jetzt muss ihr Freund vor Gericht

Videos aus dem Ressort

Schwarzbär nistet sich unter Wohnhaus ein – Besitzer in Sorge

Schwarzbär nistet sich unter Wohnhaus ein – Besitzer in Sorge

In Kalifornien hat ein Mann einen unerwarteten Mitbewohner entdeckt: Ein 250 Kilogramm schwerer Schwarzbär hat es sich unter seinem Haus gemütlich gemacht.

04.12.2025

Good News: Gefährdete Argali-Schafe wieder auf dem Vormarsch

Good News: Gefährdete Argali-Schafe wieder auf dem Vormarsch

Einst fast verschwunden, heute eine Erfolgsgeschichte des Artenschutzes: Die Population der imposanten Argali-Wildschafe in Zentralasien ist auf über 6500 Tiere angewachsen. Welche Methoden haben dazu beigetragen?

01.12.2025

Video zeigt chaotische Szenen: MMA-Kämpferin attackiert Beamte in Flugzeug

Video zeigt chaotische Szenen: MMA-Kämpferin attackiert Beamte in Flugzeug

Auf einem Ryanair-Flug von Gran Canaria nach Dublin kam es am 24. November zu einem Zwischenfall mit der MMA-Kämpferin Sinead Kavanagh. Sie attackierte zwei Beamte. 

01.12.2025

Schwarzbär nistet sich unter Wohnhaus ein – Besitzer in Sorge

Schwarzbär nistet sich unter Wohnhaus ein – Besitzer in Sorge

Good News: Gefährdete Argali-Schafe wieder auf dem Vormarsch

Good News: Gefährdete Argali-Schafe wieder auf dem Vormarsch

Video zeigt chaotische Szenen: MMA-Kämpferin attackiert Beamte in Flugzeug

Video zeigt chaotische Szenen: MMA-Kämpferin attackiert Beamte in Flugzeug

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

USA. Trump: US-Impfempfehlungen nach dem Vorbild anderer Länder

USATrump: US-Impfempfehlungen nach dem Vorbild anderer Länder

Bergsturz. Schuttstrom oberhalb Brienz/Brinzauls hat sich stark beruhigt

BergsturzSchuttstrom oberhalb Brienz/Brinzauls hat sich stark beruhigt

Todesfall. Ex-Novartis-Vizepräsident Hans-Jörg Rudloff ist tot

TodesfallEx-Novartis-Vizepräsident Hans-Jörg Rudloff ist tot