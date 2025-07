Tragischer Zufall: Laura Dahlmeiers Ex-Freund starb bei Bergunfall

Ex-Biathletin Laura Dahlmeier beim Bergsteigen schwer verunglückt STORY: Die ehemalige Biathletin Laura Dahlmeier ist bei einem Bergunfall schwer verunglückt. Das teilte ihr Management in einer Mitteilung auf Dahlmeiers Facebook-Seite mit. Demnach war die 31-Jährige am Montag im Karakorum-Gebirge in Pakistan unterwegs, als sie von Steinschlag getroffen wurde. Der Unfall sei auf rund 5700 Metern Höhe passiert, ihre Seilpartnerin habe sofort einen Notruf abgesetzt. Beim Hubschrauber-Überflug sei festgestellt worden, dass die erfahrene Bergsteigerin mindestens schwer verletzt sei, heisst es in der Mitteilung. Es seien keine Lebenszeichen zu erkennen gewesen. Aufgrund der Abgeschiedenheit des Gebiets habe ein Rettungshubschrauber die Unfallstelle erst am Morgen des 29. Juli erreichen können. Ein internationales Bergrettungsteam koordiniere derzeit die Bergung. Weitere Informationen soll es geben, wenn gesicherte Erkenntnisse vorliegen. Dahlmeier ist eine der erfolgreichsten deutschen Biathletinnen der Weltcup-Geschichte. Im Mai 2019 beendete sie ihre Karriere als Leistungssportlerin. 29.07.2025

Rettungskräfte haben die Suche vorerst eingestellt: Die deutsche Ex-Biathletin Laura Dahlmeier ist beim Bergsteigen in Pakistan am Montag schwer verunglückt. Ihr Ex-Freund starb vor drei Jahren am Berg.

tafi Andreas Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Laura Dahlmeier ist beim Bergsteigen in Pakistan von einem Steinschlag getroffen worden und wurde dabei mindestens schwer verletzt.

Fans, Freunde und Weggefährten nehmen in den sozialen Medien grossen Anteil an Dahlmeiers Schicksal.

Besonders tragisch: Der Ex-Freund der ehemaligen Top-Biathletin starb vor drei Jahren bei einem Bergunglück. Mehr anzeigen

In den sozialen Netzwerken nahmen in kürzester Zeit zahlreiche Sportler Anteil an dem schweren Bergunglück von Biathlon-Star Laura Dahlmeier und drückten ihre Unterstützung aus. «Auf einmal steht die Zeit still. Wir alle denken an dich, Laura», schrieb etwa Rodler Felix Loch.

«In Gedanken bei dir», schrieb dessen Kollegin Dajana Eitberger. Die frühere deutsche Rennrodlerin Natalie Geisenberger brachte ihre Hoffnung auf den Punkt: «Laura! Kämpfe!!».

Die mehrfache Olympiasiegerin und Weltmeisterin Dahlmeier war am Montag in Pakistan bei einem Steinschlag in 5700 Meter Höhe verunglückt. Ein Rettungshelikopter konnte das Gebiet erst tags darauf überfliegen, die Besatzung stellte keine Lebenszeichen fest. Am Abend wurde die Suche vorerst eingestellt.

Laura Dahlmeiers Freundin Veronika Schirmer sagte einst in einer ZDF-Doku über das gefährliche Hobby: «Die Sorge ums Bergsteigen, das ist einfach eine Risikosportart. Irgendwann schlägt die Statistik zu, aber ich vertraue ihr einfach, was sie da tut.»

Besonders tragisch: Schirmers Bruder Robert Grasegger starb 2022 mit 29 Jahren bei einem Lawinenunglück in Patagonien. Grasegger war Laura Dahlmeiers Ex-Freund.

Dahlmeier ist seit 2023 staatlich geprüfte Berg- und Skiführerin, das Bergsteigen wurde bereits während ihrer aktiven Sportlerkarriere zu ihrer grossen Leidenschaft. Diese Passion war auch mit ein Grund für ihr frühes Karriereende 2019 im Alter von 25 Jahren.

Danach war Laura Dahlmeier nur noch als Expertin des ZDF in ihrer einstigen Sportart aktiv, ansonsten widmete sie sich ihrer Liebe für die Berge. Jährlich absolvierte sie verschiedene Bergsteiger-Missionen. Erst im vergangenen November hatte sie den Himalaya-Gipfel Ama Dablam in Nepal bestiegen und dabei einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt.