Lawine reisst bei Zermatt VS mehrere Menschen mit

In der Region Zermatt VS kam es am Montag zu einem grösseren Lawinenabgang. Archivbild: Keystone

Bei Zermatt VS hat eine Lawine am Montagnachmittag mehrere Menschen mitgerissen. Die Rettungskräfte leiteten eine Suche ein, wie die Walliser Kantonspolizei mitteilte. Die Lawine löste sich am Riffelberg in einem Variantenbereich.

SDA

Zum Lawinenabgang kam es demnach kurz nach 14.00 Uhr. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung (WLF) hatte am Morgen vor hoher Lawinengefahr gewarnt. «Es sind sehr grosse und vereinzelt extrem grosse spontane Lawinen zu erwarten», teilte es mit. Auch in Tirol in Österreich und in Südtirol herrschte grosse Lawinengefahr.

Kurz nach 14.00 Uhr am 01.04.2024 löste sich am Riffelberg (Zermatt) im Variantenbereich eine Lawine. Mehrere Personen wurden mitgerissen. Die Suche läuft noch. Infos folgen. — Polizei Wallis (@PolizeiWallis) April 1, 2024

Viel Neuschnee und orkanartige Winde hatten zuvor in südlichen Alpenlagen in der Schweiz für eine erhebliche Lawinengefahr gesorgt. Am Ostermontag galt in Teilen Graubündens und des Wallis grosse Gefahr. «Es sind sehr grosse und vereinzelt extrem grosse spontane Lawinen zu erwarten», hiess es am Montag beim WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF).

In den Skigebieten kontrollierten Lawinenexperten die Lage, um gefährdete Skipisten zu schliessen. Grösserer Gefahr sind Skitourengänger ausgesetzt, die sich ausserhalb der markierten Pisten befinden. In der Schweiz sind im Winter 2023/24 bis Ende März bei zwölf Lawinenunfällen 14 Menschen ums Leben gekommen.

Mehr folgt.

ot, sda