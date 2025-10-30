Dramatische Szenen: Lawine überrollt Basislager am Annapurna In Nepal hat eine massive Lawine das Basiscamp am Annapurna getroffen. Trotz der Wucht der Schneemassen blieben Bergführer und Trekker unverletzt. Ein Video zeigt die dramatischen Szenen. 30.10.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 26. Oktober stürzte eine massive Lawine am Nordhang des Annapurna in Nepal ins Tal und traf das Basiscamp auf 4'100 Metern.

Videoaufnahmen zeigen, wie eine Schneewolke das Lager von Trekking-Gruppen und Bergführern einhüllt.

Laut Behörden gab es trotz des Naturereignisses keine Verletzten. Mehr anzeigen

Ein gewaltiges Naturereignis hat sich am 26. Oktober auf der Nordseite des Annapurna in Nepal ereignet: Eine riesige Lawine donnerte vom Hang herab und traf das Basiscamp auf rund 4'100 Metern.

Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie sich eine gewaltige Schneewand vom steilen Hang löst und mit hoher Geschwindigkeit ins Tal stürzt. Innerhalb weniger Minuten hüllt eine dichte Wolke aus Schnee und Eis das gesamte Lager von Trekking-Gruppen und Bergführern ein.

Trotz der dramatischen Szenen kam es nach Angaben der Behörden zu keinen Verletzten. Der Annapurna gilt als einer der gefährlichsten Achttausender der Welt. Lawinen gehören dort zur ständigen Bedrohung.

