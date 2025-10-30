  1. Privatkunden
Dramatisch Szenen im Himalaja Lawine überrollt Basislager am Annapurna

Adrian Kammer

30.10.2025

Dramatische Szenen: Lawine überrollt Basislager am Annapurna

Dramatische Szenen: Lawine überrollt Basislager am Annapurna

In Nepal hat eine massive Lawine das Basiscamp am Annapurna getroffen. Trotz der Wucht der Schneemassen blieben Bergführer und Trekker unverletzt. Ein Video zeigt die dramatischen Szenen.

30.10.2025

In Nepal hat eine massive Lawine das Basiscamp am Annapurna getroffen. Trotz der Wucht der Schneemassen blieben Bergführer und Trekker*innen unverletzt. Ein Video zeigt die dramatischen Szenen.

Adrian Kammer

30.10.2025, 20:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am 26. Oktober stürzte eine massive Lawine am Nordhang des Annapurna in Nepal ins Tal und traf das Basiscamp auf 4'100 Metern.
  • Videoaufnahmen zeigen, wie eine Schneewolke das Lager von Trekking-Gruppen und Bergführern einhüllt.
  • Laut Behörden gab es trotz des Naturereignisses keine Verletzten.
Mehr anzeigen

Ein gewaltiges Naturereignis hat sich am 26. Oktober auf der Nordseite des Annapurna in Nepal ereignet: Eine riesige Lawine donnerte vom Hang herab und traf das Basiscamp auf rund 4'100 Metern.

Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie sich eine gewaltige Schneewand vom steilen Hang löst und mit hoher Geschwindigkeit ins Tal stürzt. Innerhalb weniger Minuten hüllt eine dichte Wolke aus Schnee und Eis das gesamte Lager von Trekking-Gruppen und Bergführern ein.

Trotz der dramatischen Szenen kam es nach Angaben der Behörden zu keinen Verletzten. Der Annapurna gilt als einer der gefährlichsten Achttausender der Welt. Lawinen gehören dort zur ständigen Bedrohung.

Hüttenwartin über den Klimawandel in den Bergen: «Die Berge sind wunderschön, sie können aber auch brutal sein»

Hüttenwartin über den Klimawandel in den Bergen: «Die Berge sind wunderschön, sie können aber auch brutal sein»

Mitten in der idyllischen Bergwelt rund um die Tschiervahütte zeigt sich der Klimawandel mit voller Wucht. Hüttenwartin Caroline Zimmermann erlebt dort, wie sich die Alpen und damit auch ihr Alltag in der Hütte verändern.

22.07.2025

Schweizer Everest-Bergsteiger im Gespräch. Schneedrama am höchsten Berg der Welt: «Die Situation ist prekär»

Schweizer Everest-Bergsteiger im GesprächSchneedrama am höchsten Berg der Welt: «Die Situation ist prekär»

«Überfüllung grösstes Problem». So will Nepal den Mount Everest besser schützen

«Überfüllung grösstes Problem»So will Nepal den Mount Everest besser schützen

«Vorletztes Wochenende waren es 53 Zelte». Turnschuh-Touristen stören Kühe – zum Ärger von Hüttenwarten

«Vorletztes Wochenende waren es 53 Zelte»Turnschuh-Touristen stören Kühe – zum Ärger von Hüttenwarten

