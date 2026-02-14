  1. Privatkunden
Warnungen ignoriert Lawinen reissen fünf Skifahrer in den Alpen in den Tod

Gabriela Beck

14.2.2026

Die Lavachet Wand der französischen Alpen im Tignes-Val. Eine Lawine hat in den französischen Alpen drei Skifahrer in den Tod gerissen. (Archiv)
Die Lavachet Wand der französischen Alpen im Tignes-Val. Eine Lawine hat in den französischen Alpen drei Skifahrer in den Tod gerissen. (Archiv)
dpa/Luca Bruno

In Frankreich wagt sich eine Gruppe trotz Lawinenwarnung abseits der Pisten in die Berge. Auch in der Schweiz werden Sportler vom Schnee mitgerissen. Ein weiterer Toter wird in der Slowakei gemeldet.

Redaktion blue News

14.02.2026, 22:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In den Alpen sterben fünf Wintersportler bei zwei Lawinenabgängen.
  • In Frankreich und der Schweiz erfassen Schneemassen mehrere Skifahrer trotz Warnungen.
  • In der Hohe Tatra kommt zudem ein Bergsteiger nach einem Lawinenunglück ums Leben.
Mehr anzeigen

In den Alpen sind insgesamt fünf Wintersportler in zwei Lawinen ums Leben gekommen. In Frankreich wurden drei Skifahrer in den Tod gerissen. In der Schweiz starben zwei Personen bei einer Skiwanderung. Abseits der Alpen kam es in der Slowakei zu einem Lawinenunglück mit einem weiteren Toten.

Die drei Verunglückten in den französischen Alpen gehörten zu einer Gruppe von sechs Skifahrern, die in Begleitung eines Skilehrers abseits der Pisten unterwegs waren und von den Schneemassen erfasst wurden, teilte der Wintersportort Val d'Isère mit. Die Identität und Nationalität der Opfer waren zunächst nicht bekannt. Die Gruppe habe über die obligatorische Sicherheitsausrüstung verfügt, sei aber trotz einer Warnung vor erhöhter Lawinengefahr aufgebrochen, hiess es.

Infolge des Sturms «Nils» galt in 25 Departements im Südwesten Frankreichs weiterhin die Unwetterwarnstufe orange oder rot. In den Bergen warnten die Behörden ausdrücklich vor einer hohen Gefahr von Lawinen.

Lawine/Erdrutsch. Lawinen verlieren bei hohem Tempo ihre Pufferwirkung

Lawine/ErdrutschLawinen verlieren bei hohem Tempo ihre Pufferwirkung

Die Präfektur Savoyen, wo es zu dem Unglück kam, hatte die Bevölkerung noch am Vortag zu allergrösster Vorsicht und der Beachtung der Sicherheitsempfehlungen aufgerufen. Mehrere Strassen in der Region wurden wegen Lawinengefahr gesperrt. In Tignes, dem Nachbarort von Val d'Isère, galt in der Nacht auf Freitag sogar eine komplette Ausgangssperre, so hoch war die Gefahr von Lawinen eingeschätzt worden.

Weitere Tote in der Schweiz und der Slowakei

Nahe der Schweizer Gemeinde Airolo wurden drei Wintersportler bei einer Skiwanderung von einer Lawine erfasst, wie die Polizei des Kantons Tessin mitteilte. Zwei von ihnen starben, die dritte Person blieb unverletzt. Die Identität der Opfer wurde vorerst nicht kommuniziert.

In der slowakischen Hohen Tatra wurde ein Bergsteiger von einer Schneelawine verschüttet. Der 32 Jahre alte Tscheche konnte nach Angaben der Bergrettung noch lebend aus den Schneemassen befreit werden. Er starb aber während des Hubschrauberflugs zum nächsten Krankenhaus.

Skifahrerin wird mit ihrem Hund von Lawine mitgerissen

Skifahrerin wird mit ihrem Hund von Lawine mitgerissen

Ein Skiausflug in den Bergen von Andorra hätte für die spanische Sportlerin Ares Masip beinahe dramatische Folgen gehabt. Beim Skifahren abseits der Piste löste sie Anfang Januar eine Lawine aus und wurde von den Schneemassen mitgerissen.

12.01.2026

