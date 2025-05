Bei einem Lawinenniedergang im Wallis sind am Samstag zwei Skitourengänger tödlich verunglückt. (Symbolbild) Keystone

Zwei Skitourengänger sind am Alphubel bei Täsch VS am Samstag von einer Lawine erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Die aufgebotenen Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod der Alpinisten feststellen.

Keystone-SDA SDA

Die Männer verliessen die Täschhütte am frühen Morgen mit der Absicht, den Aplhubel zu besteigen, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag mitteilte. Die formelle Identifikation der Verstorbenen ist im Gange.