  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

80 Jahre lang verschollen Legendäres Jagdflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg aus dem Meer geborgen

Adrian Kammer

25.4.2026

Nach 80 Jahren im Meer: Legendäres Jagdflugzeug aus dem 2. Weltkrieg geborgen

Nach 80 Jahren im Meer: Legendäres Jagdflugzeug aus dem 2. Weltkrieg geborgen

Vor der Küste Japans wird ein Kampfflugzeug der ehemaligen Kaiserlichen Japanischen Marine wurde aus den Gewässern geborgen. Die Maschine spielte eine bedeutende Rolle während des zweiten Weltkriegs.

23.04.2026

Vor der Küste Japans wurde ein Kampfflugzeug der ehemaligen Kaiserlichen Japanischen Marine aus den Gewässern geborgen. Die Maschine spielte eine bedeutende Rolle während des Zweiten Weltkriegs.

Adrian Kammer

25.04.2026, 18:20

Die Kawanishi N1K2-J Shiden Kai war eine der gefürchtetsten Waffen Japans während der Luftschlachten im Zweiten Weltkrieg über dem Pazifik. Die Alliierten gaben ihr den Codenamen «George».

Nach 81 Jahren hat eine gemeinnützige Organisation nun eines dieser Kampfflugzeuge geborgen – rund 200 Meter vor der Küste der Präfektur Kagoshima auf der Insel Kyūshū.

Insgesamt wurden etwa 400 Shiden-Kai-Flugzeuge produziert. Sie waren als wichtiger Bestandteil der Landesverteidigung vorgesehen. Das geborgene Exemplar musste nach einem Luftkampf im Jahr 1945 notlanden.

Mehr Videos aus dem Ressort

Wasserstand auf Rekordtief: Plötzlich taucht ein Kriegsschiff aus dem 17. Jahrhundert auf

Wasserstand auf Rekordtief: Plötzlich taucht ein Kriegsschiff aus dem 17. Jahrhundert auf

Aufgrund eines Wetterphänomens verzeichnet die Ostsee den tiefsten Wasserpegel seit 140 Jahren. Dadurch kam in Stockholm ein altes Schiffswrack zum Vorschein, allerdings nur für kurze Zeit.

18.02.2026

Mehr zum Thema

Anwohner erhalten Schallschutzfenster. Neuer F-35-Kampfjet ist so laut – das kostet die Armee richtig viel

Anwohner erhalten SchallschutzfensterNeuer F-35-Kampfjet ist so laut – das kostet die Armee richtig viel

Weniger Pazifismus. Japan lockert Regeln für Waffenexporte

Weniger PazifismusJapan lockert Regeln für Waffenexporte

Mögliche Tsunami-Wellen. Video zeigt heftiges Erdbeben in Japan – Behörden warnen

Mögliche Tsunami-WellenVideo zeigt heftiges Erdbeben in Japan – Behörden warnen

Meistgelesen

Teenager stoppen Schulbus und retten Chauffeurin das Leben
Trump sagt Reise von Unterhändlern ab – Irans Aussenminister verlässt Pakistan
«Fuck off LAFC!»: GC-Fans boykottieren Spielbeginn und protestieren mit Rauch und Böllern
Grasshopper Club Zürich gegen FC Luzern
Gericht ordnet Tempo 30 an – doch die Kantonspolizei ist dagegen