Nach 80 Jahren im Meer: Legendäres Jagdflugzeug aus dem 2. Weltkrieg geborgen Vor der Küste Japans wird ein Kampfflugzeug der ehemaligen Kaiserlichen Japanischen Marine wurde aus den Gewässern geborgen. Die Maschine spielte eine bedeutende Rolle während des zweiten Weltkriegs. 23.04.2026

Vor der Küste Japans wurde ein Kampfflugzeug der ehemaligen Kaiserlichen Japanischen Marine aus den Gewässern geborgen. Die Maschine spielte eine bedeutende Rolle während des Zweiten Weltkriegs.

Die Kawanishi N1K2-J Shiden Kai war eine der gefürchtetsten Waffen Japans während der Luftschlachten im Zweiten Weltkrieg über dem Pazifik. Die Alliierten gaben ihr den Codenamen «George».

Nach 81 Jahren hat eine gemeinnützige Organisation nun eines dieser Kampfflugzeuge geborgen – rund 200 Meter vor der Küste der Präfektur Kagoshima auf der Insel Kyūshū.

Insgesamt wurden etwa 400 Shiden-Kai-Flugzeuge produziert. Sie waren als wichtiger Bestandteil der Landesverteidigung vorgesehen. Das geborgene Exemplar musste nach einem Luftkampf im Jahr 1945 notlanden.

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