Tafari Campbell (r.), damals Souschef im Weissen Haus – zwei Tage nach Barack Obamas Wahlsieg im November 2008 – mit dem damaligen Präsidenten George W. Bush. Bild: Keystone/AP Photo/Ron Edmonds

Der frühere US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle trauern um ihren Leibkoch. Tafari Campbell ertrank beim Standup-Paddling

Tafari Campbell sei in der Nähe des Anwesens der Obamas auf der Insel Martha's Vineyard ertrunken, bestätigte die Polizei des Staates Massachusetts. Demnach handelte es sich bei einem Paddleboarder, dessen Leiche am Montag (Ortszeit) aus dem Teich Great Pond in Edgartown geborgen wurde, um den Koch der ehemaligen Präsidentenfamilie. Zum Zeitpunkt der Tragödie waren die Obamas nicht vor Ort.

Campbell stammte aus Dumfries im Staat Virginia und wurde 45 Jahre alt. Obama und die frühere First Lady Michelle zeigten sich zutiefst bekümmert über dessen Tod. Campbell sei ein «geliebter Teil unserer Familie» gewesen.

«Als wir ihn zum ersten Mal kennenlernten, war er ein talentierter Souschef im Weissen Haus – kreativ und begeistert von Essen und dessen Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen», schrieb das Ehepaar in einer Erklärung. «In den Jahren, die folgten, lernten wir ihn als eine warmherzige, lustige, ausserordentlich nette Person kennen, die unser aller Leben ein bisschen heller machte.» Daher hätten sie Tafari vor ihrem Weggang aus dem Weissen Haus gefragt, ob er nicht bei ihnen bleiben wolle, und er habe zugestimmt, erklärten die Obamas. «Seitdem war er ein Teil unserer Leben, und unsere Herzen sind darüber gebrochen, dass er weg ist.»

Campbell hinterlasse seine Frau und ihre gemeinsamen Zwillingssöhne, schrieb das Ehepaar Obama.

dpa