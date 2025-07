Durch die Nutzung einer Fitness-App haben Leibwächter des schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson versehentlich heikle Informationen preisgegeben – darunter seine Privatadresse. Auch Mitglieder der Königsfamilie sind betroffen. Der Vorfall wird nun untersucht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Leibwächter des schwedischen Premierministers Ulf Kristersson veröffentlichten über eine Fitness-App versehentlich vertrauliche Daten – darunter seine Privatadresse.

Über Jahre hinweg wurden durch getrackte Trainingsrouten sensible Informationen zu Aufenthaltsorten und Reisen offengelegt.

Die Sicherheitsbehörde Säpo untersucht den Vorfall, von dem auch Mitglieder der Königsfamilie betroffen sind. Mehr anzeigen

Durch die Nutzung einer Fitness-App haben Leibwächter des schwedischen Premierministers unbeabsichtigt vertrauliche Informationen preisgegeben, darunter seine Privatadresse. Diese Enthüllungen werfen Fragen zur digitalen Sicherheit staatlicher Institutionen auf.

Doch wie kam es genau dazu? Die Sicherheit des schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson geriet in Gefahr, als seine Leibwächter unabsichtlich vertrauliche Informationen über die Fitness-App Strava veröffentlichten.

Diese App ermöglicht es Nutzern, sportlichen Aktivitäten zu tracken und die Ergebnisse mit der App-Community zu teilen, was in diesem Fall zu einer ungewollten Offenlegung von Kristerssons Aufenthaltsorten führte.

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren wurden durch die Trainingsrouten der Sicherheitskräfte sensible Daten öffentlich zugänglich gemacht. Die schwedische Zeitung «Dagens Nyheter» untersuchte über 1400 Aktivitäten von sieben Leibwächtern, die hochrangige Regierungsmitglieder schützen.

Veröffentlichte Reisedetails

Die analysierten Daten umfassten Standorte weltweit, darunter Tel Aviv, Mali und New York. Mindestens 35 Mal wurden Informationen veröffentlicht, die direkt mit Kristersson und seinen regelmässigen Aufenthaltsorten, einschliesslich seiner geheimen Privatadresse, in Verbindung standen.

Die Daten enthüllten nicht nur Kristerssons Laufstrecken, sondern auch Details zu Auslandsreisen, wie eine private Familienreise nach Åland in Finnland im Oktober 2024. Bewegungsmuster der Leibwächter zeigten ihre Aktivitäten in Regierungsgebäuden in Stockholm und am Landgut Harpsund in Sörmland.

Auch bei einem Treffen mit norwegischen und finnischen Regierungsvertretern im norwegischen Bodø im Juni 2024 wurden Daten geteilt.

Reaktionen auf die Sicherheitslücke

Neben Kristersson sind auch andere prominente Persönlichkeiten betroffen, darunter Mitglieder der königlichen Familie und der Vorsitzende der Sozialdemokraten. Die schwedische Sicherheitsbehörde Säpo untersucht die Vorfälle ernsthaft.

Ein Sprecher betonte, dass die Informationen genutzt werden könnten, um die Aktivitäten des Sicherheitsdienstes zu kartieren, und dass Massnahmen ergriffen werden, um zukünftige Vorfälle zu verhindern.

Das Büro des Premierministers und die Regierung lehnten eine Stellungnahme ab, und auch Strava reagierte nicht sofort auf Anfragen.

