Tötungsdelikt vermutet Leiche auf Burning-Man-Festival entdeckt

dpa

1.9.2025 - 05:54

Es gilt als Experimentierfeld für die Utopien des Silicon Valley: Das Burning-Man-Festival in der Wüste Nevadas. (29. August 2024)
Es gilt als Experimentierfeld für die Utopien des Silicon Valley: Das Burning-Man-Festival in der Wüste Nevadas. (29. August 2024)
Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

Das Burning-Man-Festival in der Wüste von Nevada zieht jährlich Zehntausende Menschen an. Doch die Veranstaltung wird dieses Jahr von einem Todesfall überschattet.

DPA

01.09.2025, 05:54

01.09.2025, 05:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Mann ist auf dem Burning-Man-Festival im Wüstengebiet des US-Bundesstaats Nevada leblos in einer Blutlache aufgefunden worden.
  • Die Leiche wurde am Samstag in Black Rock City, einem Zeltlager des Festivals, entdeckt.
  • Die Behörden gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus.
Mehr anzeigen

Ein Mann ist auf dem Burning-Man-Festival im nordwestlichen Wüstengebiet des US-Bundesstaats Nevada leblos in einer Blutlache aufgefunden worden. Die Leiche wurde am Samstag in Black Rock City, einem Zeltlager des Festivals, entdeckt, wie die Polizei am Sonntag (Ortszeit) mitteilte. Nach Angaben des Büros des Sheriffs von Pershing County gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus. Der Fundort sei abgesperrt und mehrere Festivalbesucher befragt worden. Die Identität des Toten war zunächst nicht bekannt, weitere Details wurden nicht veröffentlicht. Die Leiche wurde in die Gerichtsmedizin überführt.

Wie das Büro des Sheriffs weiter mitteilte, handelte es sich offenbar um einen isolierten Vorfall. Dennoch wurden alle Festivalbesucher aufgefordert, aufmerksam auf ihre Umgebung und andere Teilnehmer zu achten. Das Festival endet am Montag.

Die Veranstalter erklärten, dass sie eng mit den Behörden kooperierten, und riefen die Teilnehmer auf, die Ermittlungen nicht zu behindern. Ein Kriseninterventionsteam sei vor Ort.

Das Festival zieht jedes Jahr Zehntausende Künstler, Musiker und Aktivisten an, die eine Mischung aus Wüstencamping und avantgardistischen Performances erleben. Höhepunkt ist das Verbrennen einer grossen Holzfigur in Menschengestalt.

Arizona: Sandsturm behindert Flugverkehr in Phoenix

Arizona: Sandsturm behindert Flugverkehr in Phoenix

STORY: Dieses Zeitraffervideo zeigt, wie ein enormer Sandsturm am Montag über den US-Bundesstaat Arizona hinwegfegt. Solche Sand- oder auch Staubstürme sind Meteorologen zufolge in den Sommermonaten in diesem Gebiet der USA durchaus üblich.  Betroffen war unter anderem auch der Sky Harbor International Airport in Arizonas Hauptstadt Phoenix. Dort musste sogar der Flugverkehr kurzzeitig unterbrochen werden. Laut Angaben örtlicher Medien waren dadurch rund 200 Abflüge verspätet und Zehntausende Menschen vorübergehend ohne Strom. Auch im US-Bundesstaat Nevada wurde bereits einige Tage zuvor ein heftiger Sandsturm gemeldet. Das Unwetter ereignete sich in der Black Rock Wüste und bedrohte am Samstag den Beginn des weltberühmten Burning Man Festivals. Der Sturm trieb mit bis zu 80 km/h massenhaft Sand durch die improvisierte Stadt. Das Festival, das alljährlich  Zehntausende Besucher und Stars anzieht, hat allerdings trotz aller anfänglichen Widrigkeiten begonnen und geht noch bis zum 1. September. 

26.08.2025

