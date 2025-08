Gewaltdelikt im Westerwald: Zwei männliche und ein weibliches Todesopfer Weitefeld, 06.04.2025: Gewaltdelikt mit drei Toten im Westerwald: Laut Polizei handelt es sich bei den Opfern und zwei Männer und eine Frau. Aktuell deute vieles darauf hin, dass es sich um eine Tat im Kontext eines familiären Umfeldes handele. Der Tatverdächtige sei jedoch weiterhin auf der Flucht. O-TON Jürgen Varinger, Polizei Koblenz «Beim Annähern an das Objekt hat sich eine Person entfernt. Das ist die Person, die wir aktuell auch suchen.» Im Örtchen Weitefeld im Kreis Altenkirchen waren drei Leichen entdeckt worden. Bürgermeister Karl-Heinz Kessler zeigt sich bestürzt. O-TON Karl-Heinz Kessler, Ortsbürgermeister Weitefeld «So was in einem Ort zu erleben, wo man auch ein bisschen Verantwortung trägt, ist schon schlimm.» Der Ort wird aktuell noch von der Polizei abgesichert. 06.04.2025

Haben Unsicherheit und Angst ein Ende? Im Westerwald in Rheinland-Pfalz ist eine unbekannte Leiche gefunden worden.

Vier Monate nach der Tötung einer Familie im Westerwald im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz hat die Polizei eine Leiche ausserhalb des Ortes gefunden.

Noch stehe die Identität nicht fest, teilte die Polizei mit.

Angesichts möglicher Zusammenhänge mit dem Tötungsdelikt arbeite man mit Hochdruck an einer zeitnahen Identifizierung.

Polizeibeamte sichern am Dienstagabend in Weitefeld in Rheinland-Pfalz einen Leichenfundort ab. Bild: Keystone/dpa/Markus Klümper

Die Polizei Betzdorf sei gegen 16.30 Uhr über den Fund der Leiche informiert worden, hiess es. Zum Fundort, dem Geschlecht und weiteren Umständen machte die Polizei zunächst keine Angaben. «Staatsanwaltschaft und Polizei werden die Öffentlichkeit bei einer neuen Erkenntnislage umgehend informieren.»

Handelt es sich um den mutmasslichen Dreifachmörder?

Tatverdächtig ist ein 61-Jähriger aus einem Nachbarort von Weitefeld. Beamte hatten mit einem Grossaufgebot wochenlang nach dem Mann gesucht. Gegen ihn war Haftbefehl wegen des Verdachts des dreifachen Mordes erlassen worden. Ob der Mann noch lebt oder tot ist, ist seit Monaten unklar.

Am ersten Sonntag im April hatte die Polizei am frühen Morgen drei Tote in einem Einfamilienhaus entdeckt. Die Mutter hatte selbst noch den Notruf gewählt. Doch die 44-Jährige, ihr 47 Jahre alter Mann und der 16-jährige Sohn der beiden starben. Wenig später steht fest: Das Ehepaar verblutete nach Stich- und Schussverletzungen, der Jugendliche starb an einer Schussverletzung.

Leiche im Westerwald gefunden – mutmasslicher Dreifachmörder? - Gallery Spuren am Tatort führten zu dem dringenden Tatverdacht gegen einen 61-Jährigen (Archivbild). Bild: dpa Die Polizei durchsuchte kurz nach der Tat auch ein nahegelegenes Waldgebiet. (Archivbild) Bild: dpa Hinter dieser Tür spielte sich die grausame Tat ab. (Archivbild) Bild: dpa Leiche im Westerwald gefunden – mutmasslicher Dreifachmörder? - Gallery Spuren am Tatort führten zu dem dringenden Tatverdacht gegen einen 61-Jährigen (Archivbild). Bild: dpa Die Polizei durchsuchte kurz nach der Tat auch ein nahegelegenes Waldgebiet. (Archivbild) Bild: dpa Hinter dieser Tür spielte sich die grausame Tat ab. (Archivbild) Bild: dpa

Wochenlange Suche und Ermittlungen

Noch am Tatort sehen die Beamten jemanden flüchten – können ihn aber nicht verfolgen, weil sie sich erst um die Opfer kümmern. Insbesondere die Analyse der Spuren am Tatort führte die Ermittler laut Polizei schnell zu dem dringenden Tatverdacht gegen den 61-Jährigen.

Die Polizei fahndete auch öffentlich nach ihm und bat um Hinweise aus der Bevölkerung. Auch in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» wurde der Fall an die Öffentlichkeit getragen.

Was ist zum Stand der Ermittlungen bekannt?

Die Polizei ging Hunderten Hinweisen nach, durchsuchte ein Waldgebiet und war mehrfach am Haus des Tatverdächtigen zugange. Zwischenzeitlich war eine 100-köpfige Sonderkommission mit den Ermittlungen beschäftigt.

Der mutmassliche Dreifachmörder könnte eines der Opfer vor dem Haus getroffen haben, teilte die Polizei Anfang Juli mit. Dieses Treffen sei eskaliert und schliesslich «in dem Exzess der Tötung der ganzen Familie» geendet, schrieben Staatsanwaltschaft und Polizei in Koblenz zur Rekonstruktion eines möglichen Tatverlaufs.

Bei den Ermittlungen seien keine Beziehungen zwischen der Opferfamilie und dem Tatverdächtigen festgestellt worden. Es sei «nicht unwahrscheinlich» dass es in der Nacht zu einem zufälligen Zusammentreffen des Täters mit einem der Opfer vor dem Haus gekommen sei.

Der Haftbefehl lautet auf Mord, da nach dem bisherigen Ermittlungsstand Anfang Juli davon ausgegangen wird, dass der Mann zum einen heimtückisch tötete. Zum anderen soll er zur Verdeckung einer Straftat – der ersten Tötung – gehandelt haben.