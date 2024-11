Die Kantonspolizei Tessin hat den Leichnam des verunglückten Höhlentauchers im Tessin gefunden. sda

Die Leiche des Höhlentauchers, der vor einer Woche im Tessiner Bleniotal tödlich verunglückte, ist am Samstag gefunden worden. Dies teilte die Kantonspolizei Tessin mit.

Der Körper des Mannes habe sich in einer Tiefe von über vierzig Metern befunden, hiess es in der Mitteilung. Beim Opfer handelt es sich um einen 56-jährigen Schweizer mit Wohnsitz im Kanton Luzern.

Der Taucher war am vergangenen Samstag in eine Höhle der Quelle des Flusses Brenno getaucht und nicht mehr zurückgekehrt. Die Polizei hatte schon damals angekündigt, dass die Bergungsarbeiten mehrere Tage in Anspruch nehmen dürften.

mr, sda