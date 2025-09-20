Lenker rammt parkiertes Auto, fährt weiter und landet auf Hausdach

Selbstunfall in Herisau Der Mann landete mit seinem Fahrzeug auf dem Dach eines Hausanbaus. Bild: Kantonspolizei Appenzell Ausserhoden Zuvor hatte er ein korrekt parkiertes Fahrzeug touchiert. Dieses rammte durch die Wucht des Aufpralls ein weiteres Fahrzeug. Bild: Kantonspolizei Appenzell Ausserhoden Der durchbrochene Röhrenzaun. Bild: Kantonspolizei Appenzell Ausserhoden Es entstand «sehr grosser» Sachschaden. Bild: Kantonspolizei Appenzell Ausserhoden Selbstunfall in Herisau Der Mann landete mit seinem Fahrzeug auf dem Dach eines Hausanbaus. Bild: Kantonspolizei Appenzell Ausserhoden Zuvor hatte er ein korrekt parkiertes Fahrzeug touchiert. Dieses rammte durch die Wucht des Aufpralls ein weiteres Fahrzeug. Bild: Kantonspolizei Appenzell Ausserhoden Der durchbrochene Röhrenzaun. Bild: Kantonspolizei Appenzell Ausserhoden Es entstand «sehr grosser» Sachschaden. Bild: Kantonspolizei Appenzell Ausserhoden

Ein 31-Jähriger hat mit seinem Auto in Herisau erheblichen Sachschaden verursacht. Nach der Kollision mit einem parkierten Auto fuhr er einfach weiter und landete schliesslich auf dem Dach eines Hausanbaus.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am frühen Samstagmorgen verursachte ein 31-jähriger Autolenker in Herisau erheblichen Sachschaden.

Zunächst touchierte er ein parkiertes Fahrzeug, welches in ein weiteres Auto geschoben wurde.

Anschliessend durchbrach er einen Zaun und landete auf dem Dach eines Hausanbaus.

Der Mann war nach Polizeiangaben fahrunfähig. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Mehr anzeigen

Ein 31-jähriger Autolenker hat am Samstagmorgen in Herisau einen Selbstunfall verursacht und ist mit seinem Fahrzeug schliesslich auf dem Dach eines Hausanbaus gelandet. «Es entstand sehr hoher Sachschaden», wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserhoden mitteilt.

Demnach fuhr der Mann um 2.40 Uhr mit seinem Personenwagen auf der Gossauerstrasse in Richtung Herisau-Dorf. Kurz nach dem Abzweiger Tobelackerstrasse sei er mit stark überhöhter Geschwindigkeit über den rechten Fahrbahnrand gefahren und habe dabei einen korrekt parkierten Personenwagen touchiert. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug in ein weiteres parkiertes Auto geschoben.

«Ohne sich um den Schaden zu kümmern», fuhr der Mann einfach weiter, überfuhr das Trottoir und durchbrach einen Röhrenzaun einer Liegenschaft. Schliesslich flog er mit seinem Auto in den darunterliegenden Garten und landete schliesslich auf dem Dach eines Hausanbaues. Der Mann habe sich bei dem Selbstunfall leichte Verletzungen zugezogen und sei mit der Rettung ins Spital gebracht worden.

Auch die Feuerwehr musste ausrücken

Wie es weiter heisst, beurteilte die ausgerückte Polizei den Mann als fahrunfähig und nahm ihm an Ort und Stelle den Führerausweis ab. Sowohl am Verursacherfahrzeug, als auch an dem dem zuerst touchierten Auto entstand demnach Totalschaden. Am zweiten parkierten Fahrzeug und dem Gebäude sei zudem ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken zu verzeichnen.

Auch die Feuerwehr Herisau musste wegen auslaufenden Flüssigkeiten und zum Brandschutz aufgeboten werden. Sie rückte der Mitteilung zufolge mit zwei Fahrzeugen und neun Angehörigen der Feuerwehr aus.

Mehr aus dem Ressort