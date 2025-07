Ein Leopard in einem Park bei Srinagar im indischen Teil Kaschmirs: In den letzten fünf Jahren sind in Kaschmir 67 Personen von wilden Tieren getötet worden. KEYSTONE

Ein Leopard versetzt ein Dorf im pakistanisch verwalteten Teil von Kaschmir in Angst. Ein Kind stirbt, ein weiteres wird bei der Begegnung mit der Wildkatze verletzt.

DPA dpa

Ein achtjähriges Kind wurde im pakistanisch verwalteten Teil von Kaschmir von einem Leoparden getötet und ein Teenager von dem Tier angegriffen. Daraufhin töteten Dorfbewohner die Raubkatze. Das teilte ein Sprecher der örtlichen Wildtierbehörde heute der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die Wildkatze verschleppte am Wochenende nach Angaben des Sprechers das achtjährige Mädchen in einen Wald, wo es später tot aufgefunden wurde. Am Tag darauf griff das Tier einen Jungen an, als dieser laut der Zeitung «Dawn» gerade von der Beerdigung des Mädchens zurückkam.

Der Zehntklässler konnte zwar gerettet werden, die Angriffe lösten in dem betroffenen Dorf im malerischen Kaschmir-Tal jedoch Panik unter den Bewohnern aus, die sich anschliessend einschlossen, bis das Tier getötet wurde.

«Es ist ein Wunder, dass er überlebt hat. Wären die Dorfbewohner nicht in der Nähe gewesen, hätte das katastrophale Folgen haben können», sagte Naseer Awan «Dawn».

In Pakistan gibt es – wie auch in anderen Ländern Südasiens – immer wieder tödlich endende Zusammenstösse von Menschen und verschiedenen frei lebenden Wildtieren. Ein Hauptgrund für die Konflikte ist, dass mit der Abholzung von Wäldern menschliche Siedlungen immer näher an die Reviere der Wildtiere rücken.