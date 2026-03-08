Die zunächst unbekannte Lichterscheinung hielt viele Menschen in weiten Teilen Westdeutschlands am Abend in Atem. dpa

Erst eine auffällige Lichterscheinung, dann berichtet die Polizei von Schäden an Häusern in Deutschland – verursacht durch Meteoriten-Teile. Auch von der Schweiz aus war der Schweif zu beobachten.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Westdeutschland haben Teile eines Meteoriten Schäden an Dächern und Häusern verursacht.

Zuvor sorgte der Meteorit für ein Lichtspektakel. In den sozialen Medien meldeten sich Augenzeugen aus fünf Bundesländern.

Auch von der Schweiz aus war der Lichtschweif des Himmelskörpers deutlich zu erkennen. Mehr anzeigen

Teile eines Meteoriten haben laut Polizei Schäden an Dächern und Häusern in Rheinland-Pfalz angerichtet. Schadensmeldungen gebe es unter anderem aus dem Hunsrück, der Eifel und aus Koblenz, wie ein Polizeisprecher sagte.

«Heute Abend kam es gegen 19.00 Uhr im Koblenzer Stadtteil Güls zum Einschlag eines verglühten Himmelskörpers in das Dach eines Wohnhauses. Es wurde niemand verletzt», teilte die Polizei mit. Feuerwehr und Polizei seien vor Ort. «Nach den uns vorliegenden Informationen besteht keine Gefahr mehr.»

Wie «Blick» und «20 Minuten» unter Berufung auf Videos von Augenzeugen berichten, war der Lichtschweif auch aus dem Aargau sowie Basel deutlich zu erkennen.

«Keine Hinweise auf sicherheitsrelevantes Ereignis»

Eine zunächst unbekannte Lichterscheinung hielt viele Menschen in weiten Teilen Westdeutschlands am Abend in Atem. In den sozialen Medien meldeten sich unter anderem Augenzeugen aus Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Baden-Württemberg.

Bürger hätten von einem «hell leuchtenden Flugkörper mit kurzem Feuerschein» beziehungsweise einem «Feuerblitz am Himmel» berichtet, teilte die Polizei in Kaiserslautern mit. Auch über eine Rakete sei spekuliert worden. Es gebe jedoch «keinerlei Hinweise auf ein sicherheitsrelevantes Ereignis».