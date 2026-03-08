  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schweif auch in der Schweiz sehen Teile eines Meteoriten beschädigen Häuser in Deutschland

dpa

8.3.2026 - 21:47

Die zunächst unbekannte Lichterscheinung hielt viele Menschen in weiten Teilen Westdeutschlands am Abend in Atem.
Die zunächst unbekannte Lichterscheinung hielt viele Menschen in weiten Teilen Westdeutschlands am Abend in Atem.
dpa

Erst eine auffällige Lichterscheinung, dann berichtet die Polizei von Schäden an Häusern in Deutschland – verursacht durch Meteoriten-Teile. Auch von der Schweiz aus war der Schweif zu beobachten.

,

DPA, Redaktion blue News

08.03.2026, 21:47

08.03.2026, 21:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Westdeutschland haben Teile eines Meteoriten Schäden an Dächern und Häusern verursacht.
  • Zuvor sorgte der Meteorit für ein Lichtspektakel. In den sozialen Medien meldeten sich Augenzeugen aus fünf Bundesländern.
  • Auch von der Schweiz aus war der Lichtschweif des Himmelskörpers deutlich zu erkennen.
Mehr anzeigen

Teile eines Meteoriten haben laut Polizei Schäden an Dächern und Häusern in Rheinland-Pfalz angerichtet. Schadensmeldungen gebe es unter anderem aus dem Hunsrück, der Eifel und aus Koblenz, wie ein Polizeisprecher sagte. 

«Heute Abend kam es gegen 19.00 Uhr im Koblenzer Stadtteil Güls zum Einschlag eines verglühten Himmelskörpers in das Dach eines Wohnhauses. Es wurde niemand verletzt», teilte die Polizei mit. Feuerwehr und Polizei seien vor Ort. «Nach den uns vorliegenden Informationen besteht keine Gefahr mehr.»

Wie «Blick» und «20 Minuten» unter Berufung auf Videos von Augenzeugen berichten, war der Lichtschweif auch aus dem Aargau sowie Basel deutlich zu erkennen.

«Keine Hinweise auf sicherheitsrelevantes Ereignis»

Eine zunächst unbekannte Lichterscheinung hielt viele Menschen in weiten Teilen Westdeutschlands am Abend in Atem. In den sozialen Medien meldeten sich unter anderem Augenzeugen aus Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Baden-Württemberg. 

Material ist extrem rar. Gefundene Meteoriten aus Berlin erweisen sich als Sensation

Material ist extrem rarGefundene Meteoriten aus Berlin erweisen sich als Sensation

Bürger hätten von einem «hell leuchtenden Flugkörper mit kurzem Feuerschein» beziehungsweise einem «Feuerblitz am Himmel» berichtet, teilte die Polizei in Kaiserslautern mit. Auch über eine Rakete sei spekuliert worden. Es gebe jedoch «keinerlei Hinweise auf ein sicherheitsrelevantes Ereignis».

Meistgelesen

Chameneis Sohn Modschtaba neuer oberster Führer im Iran +++ Trump: «Haben gesamte Marine Irans versenkt»
So hat deine Gemeinde abgestimmt
Die Heiratsstrafe fällt – rechne hier aus, was das für dich bedeutet
Rösti kündigt Einschränkung für SRG an +++ Keller-Sutter zieht Vergleiche mit EU-Beitritt
Nach diskriminierendem TV-«Witz»: Zürich wählt erste Gemeinderätin mit Kopftuch