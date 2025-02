Lilly (13) kommt mit Grippe in Spital – dann stirbt sie plötzlich

Lilly Keller ist mit 13 Jahren gestorben. gofundme

In Deutschland stirbt die 13-jährige Lilly Keller nach einer Infektion mit Pneumokokken, obwohl sie geimpft war. Ihr Zustand verschlechterte sich schnell, und sie verstarb nach der Verlegung in ein Krankenhaus in Jena.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die 13-jährige Lilly Keller aus dem deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt starb trotz einer Pneumokokken-Impfung an den Folgen einer Influenza-B-Infektion.

Ihr Zustand verschlechterte sich rapide, und trotz intensiver medizinischer Bemühungen konnte sie nicht gerettet werden.

Der tragische Tod der 13-jährigen Lilly Keller, der die Gemeinde Rehehausen im Bundesland Sachsen-Anhalt tief erschüttert hat, sorgte deutschlandweit für Schlagzeilen.

Zunächst schien sie nur an einer Grippe erkrankt zu sein, doch bald stellte sich heraus, dass es sich um Influenza B handelte. Trotz einer Impfung gegen Pneumokokken breitete sich die Infektion unbemerkt aus und führte zu einer dramatischen Verschlechterung ihres Gesundheitszustands.

Lilly wurde zunächst in Thüringen behandelt, wo die Ärzte alles taten, um den Infekt zu bekämpfen. Doch innerhalb von 24 Stunden verschlechterte sich ihr Zustand so stark, dass eine Verlegung notwendig wurde. Dort unternahmen die Mediziner alles, um Lillys Leben zu retten, doch sie verlor den Kampf gegen die Krankheiten noch am selben Tag.

Die Eltern des Mädchens entschieden sich, Lillys Organe zu spenden, um anderen Kindern eine Chance auf Leben zu geben.

Gemeinschaftliche Unterstützung

Ein Spendenaufruf auf der Plattform «Gofundme» hat bereits über 24'000 Euro gesammelt, um der Familie in dieser schweren Zeit zu helfen. Die Organisatoren des Aufrufs betonen die Wichtigkeit des Zusammenhalts und der Unterstützung für Lillys Familie. Sie schreiben: «Lasst uns in dieser schweren Zeit zusammenhalten und unsere Anteilnahme sowie unser Mitgefühl durch eine Spende für den schönsten Abschied für Lilly, auf diese Weise zum Ausdruck bringen. In unfassbarer Trauer gedenken wir an unseren Sonnenschein Lilly.»

«Keine 24 Stunden später verschlechterte sich ihr Zustand so drastisch, dass Lilly nach Jena verlegt werden musste. Dort wurden sofort alle Hebel in Bewegung gesetzt, um ihr Leben zu retten. Doch leider verlor Lilly den Kampf gegen beide Krankheiten noch am selben Tag», schreiben die Initiatoren des Spendenaufrufs.

