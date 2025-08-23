  1. Privatkunden
Doppelte Lotto-Panne in Deutschland Ziehung der Superzahl geht gleich zweimal schief

dpa

23.8.2025 - 22:34

Bei der Ziehung der Superzahl kam es zur Panne. 
Bei der Ziehung der Superzahl kam es zur Panne. 
Archivbild: dpa

Die Ziehung der Lotto-Zahlen in Deutschland war dieses Mal besonders spannend. Denn als die Superzahl dran ist, läuft nicht mehr alles glatt.

DPA

23.08.2025, 22:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei der Lottoziehung am Samstag kam es zu einer doppelten Panne.
  • Kugeln bei der Superzahl-Auslosung verkanteten sich.
  • Die Superzahl wurde dann mit einem Ersatzgerät ordnungsgemäss durchgeführt.
Mehr anzeigen

Doppelte Panne bei der Lotto-Ziehung am Samstagabend: Nach der zunächst erfolgreichen Ziehung der 6 aus 49, die man live im Internet verfolgen konnte, erhielt die Moderatorin bei der Ziehung der Superzahl plötzlich ein Stoppzeichen – und die Ziehung wurde unterbrochen. Die «Bild»-Zeitung berichtete darüber.

«Wir hatten bei der Ziehung der Superzahl im ersten Durchgang einen sogenannten Leerzug», sagte ein Sprecher von Lotto Saarland, das für die Ziehung zuständig ist. Der Auffangstutzen, der die Superzahl aus der Trommel mit den insgesamt zehn Kugeln heraushebt, war leer. Die Ziehungsleitung habe die Ziehung dann unterbrochen und noch einmal begonnen, sagte der Sprecher.

Kugeln verkantet

Doch auch der zweite Durchgang lief nicht glatt. Dieses Mal verkanteten sich zwei Kugeln hinter dem Auffangstutzen, wie der Sprecher sagte. Sie hätten dann nicht gezogen werden können.

Die Superzahl wurde dann mit einem Ersatzgerät «erfolgreich und ordnungsgemäss durchgeführt». «Wir haben für jedes Gerät eine Ersatzmaschine», sagte der Sprecher. Diese kämen jedoch nur sehr selten zum Einsatz. «Wir sind aber für Eventualitäten gewappnet.» So werde der Umgang mit Ziehungspannen auch geprobt.

Im Jackpot sind bei dieser Ziehung zwölf Millionen Euro. Ob es einen Gewinner gibt, steht am Montag fest, wie der Sprecher sagte.

