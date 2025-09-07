Zwei Lottospieler in den US-Staaten Missouri und Texas haben den geschätzt 1,8 Milliarden Dollar schweren Jackpot der Lotterie Powerball gewonnen. Zuvor habe es drei Monate lang keinen Hauptgewinn gegeben, teilte Powerball nach der Ziehung am Samstag mit.
Die umgerechnet rund 1,44 Milliarden Franken sind der Lotterie zufolge die zweitgrösste Gewinnsumme, die es in der US-Geschichte je zu gewinnen gab. Der grösste Jackpot war 2,04 Milliarden Dollar schwer und entfiel 2022 auf einen in Kalifornien verkauften Lotterieschein.
Die Chancen auf den Hauptgewinn bei Powerball liegen den Angaben zufolge bei lausigen eins zu 292,2 Millionen, was immer wieder zu prall gefüllten Jackpots führt. Lotterievertreter weisen darauf hin, dass die Gewinnchancen für die vielen kleineren Preise des Spiels weitaus besser sind. Den letzten Hauptgewinn hatte Powerball Ende Mai verzeichnet. Danach hatte in 41 Ziehungen niemand alle Zahlen richtig.
Jahresrate oder Einmalzahlung
Der gesamte Jackpot wird nur ausgezahlt, wenn sich der Gewinner beziehungsweise die Gewinnerin für eine Auszahlung in 30 Jahresraten entscheidet. Die meisten Gewinner wählen stattdessen eine Einmalzahlung, die sich diesmal auf insgesamt 826,4 Millionen Dollar beläuft. Ein weiterer Sieger ist der Fiskus, weil das Geld in jedem Fall versteuert wird.
Powerball wird in 45 US-Staaten sowie im Hauptstadtbezirk Washington, in Puerto Rico und auf den Amerikanischen Jungferninseln gespielt. Ein Los kostet zwei Dollar.