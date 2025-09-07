In den USA ist die zweithöchste Jackpot-Summe in der Geschichte der US-Lotterie gewonnen worden. John G. Mabanglo/EPA/dpa

Zwei Lottospieler aus Missouri und Texas haben das grosse Los gezogen. Sie teilen sich den zweitgrössten Powerball-Jackpot der US-Geschichte.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Powerball-Spieler aus Missouri und Texas haben gemeinsam den 1,8-Milliarden-Dollar-Jackpot gewonnen – den zweitgrössten in der US-Geschichte.

Der Hauptgewinn war über drei Monate hinweg angewachsen, da in 41 Ziehungen niemand alle Zahlen richtig hatte.

Die Gewinner können zwischen einer Einmalzahlung von 826,4 Millionen Dollar oder jährlichen Raten wählen. Mehr anzeigen

Zwei Lottospieler in den US-Staaten Missouri und Texas haben den geschätzt 1,8 Milliarden Dollar schweren Jackpot der Lotterie Powerball gewonnen. Zuvor habe es drei Monate lang keinen Hauptgewinn gegeben, teilte Powerball nach der Ziehung am Samstag mit.

Die umgerechnet rund 1,44 Milliarden Franken sind der Lotterie zufolge die zweitgrösste Gewinnsumme, die es in der US-Geschichte je zu gewinnen gab. Der grösste Jackpot war 2,04 Milliarden Dollar schwer und entfiel 2022 auf einen in Kalifornien verkauften Lotterieschein.

Die Chancen auf den Hauptgewinn bei Powerball liegen den Angaben zufolge bei lausigen eins zu 292,2 Millionen, was immer wieder zu prall gefüllten Jackpots führt. Lotterievertreter weisen darauf hin, dass die Gewinnchancen für die vielen kleineren Preise des Spiels weitaus besser sind. Den letzten Hauptgewinn hatte Powerball Ende Mai verzeichnet. Danach hatte in 41 Ziehungen niemand alle Zahlen richtig.

Jahresrate oder Einmalzahlung

Der gesamte Jackpot wird nur ausgezahlt, wenn sich der Gewinner beziehungsweise die Gewinnerin für eine Auszahlung in 30 Jahresraten entscheidet. Die meisten Gewinner wählen stattdessen eine Einmalzahlung, die sich diesmal auf insgesamt 826,4 Millionen Dollar beläuft. Ein weiterer Sieger ist der Fiskus, weil das Geld in jedem Fall versteuert wird.

Powerball wird in 45 US-Staaten sowie im Hauptstadtbezirk Washington, in Puerto Rico und auf den Amerikanischen Jungferninseln gespielt. Ein Los kostet zwei Dollar.