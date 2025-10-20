Spektakulärer Einbruch im Louvre STORY: Bei einem spektakulären Diebstahl im Pariser Louvre haben am Sonntagmorgen mehrere maskierte Täter diverse historische Schmuckstücke gestohlen, darunter Juwelen aus dem Besitz von Napoleon Bonaparte. Ersten Ermittlungen zufolge fuhren die Täter mit Motorrollern vor und drangen gegen 9:30 Uhr durch ein Fenster in die Galerie d'Apollon ein. Sie nutzten dafür eine Hebebühne sowie einen Lastenaufzug und zerstörten Vitrinen mit Trennschleifern und Kettensägen. Der Einsatz dauerte laut Behörden bloss wenige Minuten. Rachida Dati, Kulturministerin: «Wir kamen sofort, nur wenige Minuten nachdem wir von dem Diebstahl erfahren haben. Aber der Vorfall dauerte nur rund vier Minuten – es ging sehr schnell. Wir müssen wohl sagen, dass es Profis gewesen sind. Die organisierte Kriminalität hat es heutzutage auf Kunstgegenstände abgesehen. Und Museen sind da natürlich im Visier. Denn Frankreich ist, wie Sie wissen, ein Land des Kulturerbes, ein Land mit historischen Kulturgütern von grossem Wert.» Verletzt wurde niemand. Das Museum, das mit rund neun Millionen Gästen pro Jahr, zu den meistbesuchten der Welt zählt, blieb am Sonntag aus «aussergewöhnlichen Gründen» geschlossen. Die Polizei hat eine umfassende Untersuchung eingeleitet. 19.10.2025

Die Täter setzten eine Hebebühne, Motorroller und Funkausrüstung ein: Der spektakuläre Louvre-Raub klingt wie ein Film – doch die Beute ist echt und von unschätzbarem Wert. Wer steckt hinter dem Coup?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem spektakulären Museumseinbruch in den weltberühmten Pariser Louvre läuft die landesweite Grossfahndung nach den Tätern auf Hochtouren.

Die Diebe entkamen mit acht kostbaren Schmuckstücken früherer Königinnen und Kaiserinnen – darunter mit Edelsteinen übersäte Diademe, Halsketten, Ohrringe und Broschen.

Laut der Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau wird nach einem «Kommando» von vier Personen gefahndet, das maskiert zu dem spektakulären Diebstahl anrückte und danach «auf leistungsstarken Motorrollern» floh.

Dass die Einbrecher derart einfach in den Louvre gelangen konnten, sorgt für Kopfschütteln und Verwunderung. Mehr anzeigen

Nach dem spektakulären Museumseinbruch in den weltberühmten Pariser Louvre läuft die landesweite Grossfahndung nach den Tätern auf Hochtouren. Bis zum frühen Morgen konnten die Ermittler der Diebesbande und ihrer Beute aus historischen Juwelen von unschätzbarem Wert nicht habhaft werden. Regierungspolitiker reagierten zutiefst empört über den Raubzug durch den Louvre, gewissermassen die kulturelle Seele Frankreichs – und kündigten an, die Einbrecher mit allen nötigen Mitteln zur Strecke bringen zu lassen.

Präsident Emmanuel Macron brandmarkte das Verbrechen als Attacke auf die französische Kultur als Ganzes. «Der Diebstahl im Louvre ist ein Angriff auf ein Kulturgut, das wir schätzen, weil es Teil unserer Geschichte ist», sagte der Staatschef. «Wir werden die Werke wiederfinden und die Täter vor Gericht stellen. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Paris wird überall alles getan, um dies zu erreichen.»

Die Diebe entkamen mit acht kostbaren Schmuckstücken früherer Königinnen und Kaiserinnen – darunter mit Edelsteinen übersäte Diademe, Halsketten, Ohrringe und Broschen. Die mit Smaragden und Hunderten Diamanten verzierte Krone der Kaiserin Eugénie (1826-1920) gehörte ebenfalls zur Beute, wurde allerdings später in der Nähe des Louvre beschädigt gefunden – offenbar hatten die Täter sie bei der Flucht verloren.

Heist at the Louvre: Napoleon’s jewels stolen in broad daylight



The Louvre Museum in Paris was evacuated and shut down today after a bold robbery shocked visitors and officials alike.



According to French media:



🔸 Nine historic jewellery pieces, allegedly linked to Napoleon… pic.twitter.com/hJPkgDuVrR — NEXTA (@nexta_tv) October 19, 2025

In einer gemeinsamen Stellungnahme sprachen das französische Innen- und Kulturministerium von Schmuckstücken, die über ihren Marktwert hinaus «einen unschätzbaren kulturellen und historischen Wert» hätten.

Informations relatives au vol par effraction survenu ce dimanche 19 octobre au musée du Louvre. pic.twitter.com/Qb1G8Jgg1w — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025

Fahndung nach kriminellem Roller-Quartett

Laut der Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau wird nach einem «Kommando» von vier Personen gefahndet, das maskiert zu dem spektakulären Diebstahl anrückte und danach «auf leistungsstarken Motorrollern» floh. Möglicherweise habe es sich bei den Tätern bloss um Handlanger gehandelt, also eher kleine Fische, hinter denen eine kriminelle Organisation als Auftraggeber stecke. Bei ihrer Fahndung können sich die Ermittler auch auf Bilder der Videoüberwachung des Museums stützen, das zu den grössten Touristenattraktionen in Paris zählt.

Ein Polizist nach dem Raub im Louvre. (19. Oktober 2025) Bild: Keystone/AP Photo/Thibault Camus

Innenminister Laurent Nuñez sagte, der Diebstahl sei offensichtlich von einem «sehr erfahrenen Team» begangen worden. Er sei aber «zuversichtlich, dass die Täter und die gestohlenen Gegenstände sehr schnell gefunden werden».

Zumindest liessen die Täter bei ihrem Coup, der alles in allem rund sieben Minuten dauerte, Handschuhe, Werkzeuge und ein Funkgerät am Tatort zurück. Unweit vom Museum verloren sie ausserdem eine Warnweste. Beweismittel wie diese könnten den Fahndern Hinweise auf die Einbrecher und ihre Hintermänner liefern.

Per Hebebühne auf den Museumsbalkon

Für ihren dreisten Raubzug bei helllichtem Tage hatten die Täter am Sonntagmorgen einen mit einer Hebebühne ausgestatteten Lkw an der zur Seine gelegenen Seite des Museums auf dem Bürgersteig geparkt und Warnkegel auf der Strasse aufgestellt. Während zwei der Täter auf Motorrollern an der Strasse warteten, gelangten die anderen beiden mit der Hebebühne auf einen Balkon im ersten Stock des Museums. Dort zerstörten sie mit einem Trennschleifer eine Scheibe, um direkt in den Ausstellungsraum in der Galerie d'Apollon zu gelangen und dort auf Beutezug zu gehen.

Im Innern des Prachtbaus bedrohten sie nach Angaben der Staatsanwältin das Museumspersonal und brachen zwei Vitrinen auf. Anschliessend verliessen die Diebe den Louvre wieder und entkamen mit ihrer Beute.

Kopfschütteln über mangelnde Sicherheit

Dass die Einbrecher derart einfach in den Louvre gelangen konnten, sorgt für Kopfschütteln und Verwunderung. Das Kulturministerium begegnete der Kritik mit einer Stellungnahme: «Die Alarmanlagen am Aussenfenster der Apollon-Galerie sowie an den beiden betroffenen Vitrinen wurden ausgelöst», stellte die Behörde klar. Ausserdem hätten «zum Zeitpunkt des besonders schnellen und brutalen Einbruchs» fünf Museumsmitarbeiter sofort eingegriffen.

«Dank der Professionalität und der schnellen Reaktion der Mitarbeiter des Louvre konnten die Täter in die Flucht geschlagen werden und liessen ihre Ausrüstung sowie eines der gestohlenen Objekte zurück, nämlich die Krone der Kaiserin Eugénie, deren Zustand derzeit untersucht wird», teilte das Ministerium mit.

Wurde das Gold schon eingeschmolzen?

Macron betonte, dass das im Januar vorgestellte Projekt zur Modernisierung des Louvre auch eine Verstärkung der Sicherheitsvorkehrungen vorsehe. «Es wird die Erhaltung und den Schutz dessen gewährleisten, was unser Gedächtnis und unsere Kultur ausmacht», sagte der Präsident. Einstweilen ist ein Teil dieses kulturellen Erbes jedoch verloren.

Die grosse Frage ist nun, ob der Schmuck möglicherweise bereits kurz nach dem Einbruch eingeschmolzen wurde, um das Gold weiterzuverkaufen. Und die Edelsteine? «Das Risiko besteht darin, dass einige Diamanten im Handel verkauft werden könnten, was die Rekonstruktion der Schmuckstücke sehr erschweren würde», sagte eine mit den Ermittlungen vertraute Person der Zeitung «Le Parisien».