«Renitenter Passagier» Lufthansa-Flieger muss wegen Randalierer umdrehen

dpa

26.10.2025 - 19:00

Die Boeing 747 der Lufthansa musste ausserplanmässig in Boston landen.
Die Boeing 747 der Lufthansa musste ausserplanmässig in Boston landen.
AP Photo/Michael Probst/Keystone (Archivbild)

Eigentlich wollten die 363 Passagiere an Bord einer Lufthansa-Maschine von Chicago nach Frankfurt fliegen. Doch ein auffälliger Passagier machte den Plan zunichte.

,

DPA, Redaktion blue News

26.10.2025, 19:00

26.10.2025, 19:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein «renitenter Passagier» hat einen Jet der Lufthansa auf dem Weg von Chicago nach Frankfurt zur Umkehr gezwungen.
  • Die Boeing 747 landete schliesslich ausserplanmässig in Boston.
  • Einem Medienbericht zufolge hat ein Fluggast an Bord randaliert und ist auf Menschen losgegangen.
Mehr anzeigen

Wegen eines auffälligen Passagiers hat eine Lufthansa-Maschine ausserplanmässig in Boston landen müssen. Der Flieger war aus Chicago auf dem Weg nach Frankfurt, musste den Flug aber abbrechen, wie eine Sprecherin der Lufthansa bestätigte. «Grund war ein renitenter Passagier.» Zuvor hatte RTL berichtet. 

Was genau im Flugzeug geschah, teilte die Lufthansa nicht mit. RTL berichtete, ein Passagier habe im Flugzeug randaliert und sei auf mehrere Menschen losgegangen. Eine Person sei leicht verletzt worden.

«Halten Sie an, ich muss aussteigen». Liebestoller Passagier verhindert Flugzeug-Start

«Halten Sie an, ich muss aussteigen»Liebestoller Passagier verhindert Flugzeug-Start

Mitarbeiter werden betreut

Dem Bericht zufolge steht die Boeing 747 noch immer in Boston. Demnach werden Lufthansa-Mitarbeiter nach dem Zwischenfall betreut.

Der Vorfall habe sich bereits am Samstag ereignet, teilte die Lufthansa-Sprecherin mit. Nach der Landung in Boston sei der Passagier den örtlichen Behörden übergeben worden.

Für die weiteren 362 Passagiere ging es nicht weiter: Laut der Fluggesellschaft wurden für sie Hotelübernachtungen organisiert – sie werden auf andere Flüge umgebucht.

Dramatische Landung: So spektakulär musste diese Lufthansa-Maschine durchstarten

Dramatische Landung: So spektakulär musste diese Lufthansa-Maschine durchstarten

Als der Lufthansa City Airlines A320neo im Mai von München in Dublin landen wollte, wurde das zu einer Herausforderung. Wie es dazu kam, erfährst du im Video.

27.05.2025

Unterlagen zeigen. Lufthansa zwingt Swiss zu riesigem Sparprogramm

Unterlagen zeigenLufthansa zwingt Swiss zu riesigem Sparprogramm

Änderung betrifft auch Swiss. Lufthansa-Konzern plant Europa-Netz zentral

Änderung betrifft auch SwissLufthansa-Konzern plant Europa-Netz zentral

Echte Menschen statt Animation. Swiss beerdigt jahrzehntealtes Sicherheitsvideo

Echte Menschen statt AnimationSwiss beerdigt jahrzehntealtes Sicherheitsvideo

Der Meister kapituliert in Lausanne: Shaqiri und Co. mit 1:5 abgeschossen
Das ist über die atomare Langstreckenrakete «Burewestnik» bekannt
Mit diesen Hacks sparst du im Haushalt Geld und Zeit