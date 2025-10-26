Die Boeing 747 der Lufthansa musste ausserplanmässig in Boston landen. AP Photo/Michael Probst/Keystone (Archivbild)

Eigentlich wollten die 363 Passagiere an Bord einer Lufthansa-Maschine von Chicago nach Frankfurt fliegen. Doch ein auffälliger Passagier machte den Plan zunichte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein «renitenter Passagier» hat einen Jet der Lufthansa auf dem Weg von Chicago nach Frankfurt zur Umkehr gezwungen.

Die Boeing 747 landete schliesslich ausserplanmässig in Boston.

Einem Medienbericht zufolge hat ein Fluggast an Bord randaliert und ist auf Menschen losgegangen. Mehr anzeigen

Wegen eines auffälligen Passagiers hat eine Lufthansa-Maschine ausserplanmässig in Boston landen müssen. Der Flieger war aus Chicago auf dem Weg nach Frankfurt, musste den Flug aber abbrechen, wie eine Sprecherin der Lufthansa bestätigte. «Grund war ein renitenter Passagier.» Zuvor hatte RTL berichtet.

Was genau im Flugzeug geschah, teilte die Lufthansa nicht mit. RTL berichtete, ein Passagier habe im Flugzeug randaliert und sei auf mehrere Menschen losgegangen. Eine Person sei leicht verletzt worden.

Mitarbeiter werden betreut

Dem Bericht zufolge steht die Boeing 747 noch immer in Boston. Demnach werden Lufthansa-Mitarbeiter nach dem Zwischenfall betreut.

Der Vorfall habe sich bereits am Samstag ereignet, teilte die Lufthansa-Sprecherin mit. Nach der Landung in Boston sei der Passagier den örtlichen Behörden übergeben worden.

Für die weiteren 362 Passagiere ging es nicht weiter: Laut der Fluggesellschaft wurden für sie Hotelübernachtungen organisiert – sie werden auf andere Flüge umgebucht.

