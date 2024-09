PR-Stunt geht schief: Luftschiff stürzt in Wohnviertel in Sao Paulo Der Fussballclub Sao Paulo FC will mit einem Luftschiff Werbung für ein kommendes Spiel machen. Der Stunt endet mit einem Crash: Zumindest hat es der Verein geschafft, sich ins Gespräch zu bringen. 26.09.2024

Der Fussballclub Sao Paulo FC will mit einem Luftschiff Werbung für ein kommendes Spiel machen. Der Stunt endet mit einem Crash: Zumindest hat es der Verein geschafft, sich ins Gespräch zu bringen.

adk/phi Philipp Dahm

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 25. September ist in Osasco in der Region Sao Paulo ein Luftschiff abgestürzt.

Der Pilot wurde dabei verletzt. Die Unfallursache wird ermittelt. Mehr anzeigen

Die Copa Libertadores ist so etwas wie die südamerikanische Champions League. In Kürze steht ein brasilianisches Duell an: Der Verein Sao Paulo FC tritt gegen Botafogo an. Um Werbung für die Partie zu machen, hat der Club ein Luftschiff gemietet, das in der Region für Aufmerksamkeit sorgen sollte.

Das ist dem Verein gelungen – allerdings anders als geplant: Aus noch ungeklärter Ursache hat das Luftschiff am Mittag des 25. September in Osasco, direkt neben Sao Paolo gelegen, an Höhe verloren und ist in ein Wohnviertel gestürzt. Der Pilot wurde dabei verletzt uns ins Spital eingeliefert. Die Behörden untersuchen nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.