Luxusjacht galt als unsinkbar – jetzt droht der Witwe der finanzielle Ruin

Im Sommer 2024 kenterte die Jacht «Bayesian» bei Sizilien. Sieben Menschen kamen beim Unglück ums Leben. IMAGO/ZUMA Press (Archivbild)

Der Untergang der «Bayesian»-Superjacht erschütterte 2024 die Öffentlichkeit. Jetzt droht der Witwe des verstorbenen Milliardärs Mike Lynch ein juristischer Kampf, bei dem es um nichts weniger als eine Milliarde Euro geht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim Untergang der Luxusjacht «Bayesian» vor Sizilien im Sommer 2024 starben sieben Menschen, darunter Techmilliardär Mike Lynch und seine Tochter, während seine Ehefrau überlebte.

Ein Londoner Gericht verurteilte Lynchs Nachlass zu Schadenersatzzahlungen von rund einer Milliarde Euro an Hewlett-Packard wegen eines langjährigen Rechtsstreits um den Verkauf von Autonomy.

Durch die hohe Summe inklusive Zinsen droht der Witwe ein finanzieller Ruin, während die genaue Ursache des Jachtunglücks weiterhin untersucht wird. Mehr anzeigen

Die Ehefrau des Techmilliardärs Mike Lynch, Angela Bacares, hat einen schweren Schicksalsschlag erlitten. Im Sommer 2024 überlebte sie das Unglück auf der Superjacht «Bayesian», die vor der Küste Siziliens während eines Unwetters sank. Sieben Menschen kamen dabei ums Leben – darunter ihr Ehemann Mike Lynch (59) und die jüngste Tochter.

Jetzt droht ihr juristischer Ärger. Der Grund? Die Witwe von Mike Lynch muss tief in die Tasche greifen: Ein Londoner Gericht hat den Nachlass ihres verstorbenen Mannes am Dienstag zu Schadenersatzzahlungen von umgerechnet rund einer Milliarde Euro an den US-Konzern Hewlett-Packard verurteilt. Das berichtet die britische Zeitung «The Times».

Zu den Schadenersatzzahlungen kommt Zins dazu

Mike Lynch, auch bekannt als «Englands Bill Gates», verkaufte 2011 sein Softwareunternehmen Autonomy für 11,7 Milliarden Dollar an den US-Konzern Hewlett-Packard. Doch der Deal zog ein juristisches Nachspiel nach sich: HP warf Lynch vor, den Firmenwert künstlich aufgebläht zu haben – und reichte 2015 Klage ein. Der Fall beschäftigte die Justiz über ein Jahrzehnt.

Bereits im vergangenen Juli wurde Lynchs Nachlass in London zu Schadenersatzzahlungen von 700 Millionen Pfund (rund 830 Millionen Euro) verurteilt. Weil der Verkauf inzwischen 15 Jahre zurückliegt, verlangte Hewlett-Packard zusätzlich Zinsen.

Nun hat das Gericht nachgelegt: Laut «Times» kommen zu den 852 Millionen noch rund 200 Millionen Euro Zinsen hinzu – insgesamt also etwa eine Milliarde Euro. Der Nachlass drohe damit «ausgelöscht» zu werden.

Ein Urteil, das Mike Lynch nicht mehr erlebt hat: Der Milliardär kam im August 2024 gemeinsam mit seiner 18-jährigen Tochter Hannah ums Leben. Ihre 56 Meter lange Superjacht «Bayesian» ging vor Sizilien während eines Unwetters unter. Lynchs Ehefrau Angela Bacares hingegen überlebte das Unglück.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde die Jacht in der Nacht von einer Wasserhose erfasst, kenterte innerhalb weniger Minuten und sank. Die genaue Ursache bleibt jedoch unklar. Ein vorläufiger Bericht vom Mai 2025 geht davon aus, dass extreme Windböen das Schiff aus dem Gleichgewicht brachten. Nach der Bergung im Juni 2025 wurden weitere Untersuchungen angekündigt.