Nach vier Generationen schliesst die Traditionsbäckerei Müller in Root LU. Screenshot Google Street View

Steigende Arbeitsbelastung und hohe Kosten: Die Luzerner Traditionsbäckerei Müller macht Mitte Juli dicht. Eine Dorfbeck verliert Root damit aber nicht.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Traditionsbäckerei Müller in Root LU stellt nach 115 Jahren ihren Betrieb ein.

Steigende Kosten, die stetig wachsende Arbeitsbelastung sowie die fehlende Nachfolge in der Familie veranlassen Inhaber Christof Müller zur Schliessung.

Eine Dorfbeck bleibt Root dennoch erhalten. Die Bäckerei Brunner aus Dierikon übernimmt den Betrieb und will im September die neue Filiale eröffnen. Mehr anzeigen

Seit vier Generationen wird die Traditionsbäckerei Müller von der Familie geführt. Doch nach 115 Jahren ist nun Schluss: Zum 18. Juli macht der Betrieb in Root LU dicht, wie die «Luzerner Zeitung» zuerst berichtete. Demnach übernimmt Bäckerei Brunner aus Dierikon die Dorfbeck an der Kantonsstrasse. Anfang September soll dort eine neue Filiale eröffnet werden.

Der Grund für die Schliessung sei nicht etwa ausbleibende Kundschaft, sondern gestiegene Kosten und wachsende Arbeitsbelastung, die Inhaber Christof Müller zunehmende «kaputt» gemacht hätten. Eine Nachfolge innerhalb der Familie gebe es nicht, weshalb die Bäckerei in einigen Jahren vor einer schwierigen Zukunft gestanden hätte.

«Musste letztes Jahr zweimal die Preise erhöhen»

«Auf die Dauer kann es so nicht sein», sagte Müller dem «Blick». Als besondere Belastung erwiesen sich laufend steigende Kosten. «Ich musste letztes Jahr zweimal die Preise erhöhen, das habe ich jahrelang nie gemacht», erklärt Müller. Ohne die Preiserhöhungen, mit der die steigenden Kosten kompensiert werden konnten, sähe es aber «noch düsterer aus».

Gegenüber den Mitarbeiter*innen zeigt sich Müller dankbar: «Wir haben viele, jahrelang treue Mitarbeiter.» Die meisten davon werden nun aber weiterarbeiten können, wenn die Bäckerei Brunner das Traditionshaus samt angeschlossenem Café übernimmt.

Brot für 99 Rappen

Bäckereien stehen seit einigen Jahren in der Schweiz verstärkt unter Druck. Die Konkurrenz durch Detailhändler, die ein Brot mitunter für 99 Rappen verkaufen, setzt kleinen Betrieben zu. Auch gestiegene Kosten machen den Dorfbäckereien zu schaffen.

Nach Angaben des Branchenverbands Schweizer Bäcker-Confiseure (SBC) existierten im Jahr 2000 noch über 2500 klassische Bäckereien in der Schweiz. Heute sind es etwas mehr als 1200 – weniger als die Hälfte. Statistisch verschwindet damit fast jede Woche eine Bäckerei.