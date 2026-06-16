  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Dorfbeck in Root Luzerner Traditionsbäckerei schliesst nach 115 Jahren

Oliver Kohlmaier

16.6.2026

Nach vier Generationen schliesst die Traditionsbäckerei Müller in Root LU.
Nach vier Generationen schliesst die Traditionsbäckerei Müller in Root LU.
Screenshot Google Street View

Steigende Arbeitsbelastung und hohe Kosten: Die Luzerner Traditionsbäckerei Müller macht Mitte Juli dicht. Eine Dorfbeck verliert Root damit aber nicht. 

Redaktion blue News

16.06.2026, 20:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Traditionsbäckerei Müller in Root LU stellt nach 115 Jahren ihren Betrieb ein.
  • Steigende Kosten, die stetig wachsende Arbeitsbelastung sowie die fehlende Nachfolge in der Familie veranlassen Inhaber Christof Müller zur Schliessung.
  • Eine Dorfbeck bleibt Root dennoch erhalten. Die Bäckerei Brunner aus Dierikon übernimmt den Betrieb und will im September die neue Filiale eröffnen.
Mehr anzeigen

Seit vier Generationen wird die Traditionsbäckerei Müller von der Familie geführt. Doch nach 115 Jahren ist nun Schluss: Zum 18. Juli macht der Betrieb in Root LU dicht, wie die «Luzerner Zeitung» zuerst berichtete. Demnach übernimmt Bäckerei Brunner aus Dierikon die Dorfbeck an der Kantonsstrasse. Anfang September soll dort eine neue Filiale eröffnet werden.

Der Grund für die Schliessung sei nicht etwa ausbleibende Kundschaft, sondern gestiegene Kosten und wachsende Arbeitsbelastung, die Inhaber Christof Müller zunehmende «kaputt» gemacht hätten. Eine Nachfolge innerhalb der Familie gebe es nicht, weshalb die Bäckerei in einigen Jahren vor einer schwierigen Zukunft gestanden hätte.

«Musste letztes Jahr zweimal die Preise erhöhen»

«Auf die Dauer kann es so nicht sein», sagte Müller dem «Blick». Als besondere Belastung erwiesen sich laufend steigende Kosten. «Ich musste letztes Jahr zweimal die Preise erhöhen, das habe ich jahrelang nie gemacht», erklärt Müller. Ohne die Preiserhöhungen, mit der die steigenden Kosten kompensiert werden konnten, sähe es aber «noch düsterer aus».

Gegenüber den Mitarbeiter*innen zeigt sich Müller dankbar: «Wir haben viele, jahrelang treue Mitarbeiter.» Die meisten davon werden nun aber weiterarbeiten können, wenn die Bäckerei Brunner das Traditionshaus samt angeschlossenem Café übernimmt.

Auch wegen Billigteig aus dem Ausland. Bäckereien in der Schweiz haben sich halbiert – das Handwerk kämpft ums Überleben

Auch wegen Billigteig aus dem AuslandBäckereien in der Schweiz haben sich halbiert – das Handwerk kämpft ums Überleben

Brot für 99 Rappen

Bäckereien stehen seit einigen Jahren in der Schweiz verstärkt unter Druck. Die Konkurrenz durch Detailhändler, die ein Brot mitunter für 99 Rappen verkaufen, setzt kleinen Betrieben zu. Auch gestiegene Kosten machen den Dorfbäckereien zu schaffen.

Nach Angaben des Branchenverbands Schweizer Bäcker-Confiseure (SBC) existierten im Jahr 2000 noch über 2500 klassische Bäckereien in der Schweiz. Heute sind es etwas mehr als 1200 – weniger als die Hälfte. Statistisch verschwindet damit fast jede Woche eine Bäckerei.

Mehr zum Thema

Platzmangel und Investitionen. Traditionsbäckerei muss nach über 190 Jahren für immer schliessen

Platzmangel und InvestitionenTraditionsbäckerei muss nach über 190 Jahren für immer schliessen

Konkurse häufen sich. Wieso sterben so viele Schweizer Traditionsbetriebe aus?

Konkurse häufen sichWieso sterben so viele Schweizer Traditionsbetriebe aus?

An Heiligabend ist Schluss. Zürcher Traditionsbeck schliesst nach 120 Jahren für immer

An Heiligabend ist SchlussZürcher Traditionsbeck schliesst nach 120 Jahren für immer

Meistgelesen

Macron lädt Trump zum Dinner ins Schloss Versailles: «Das ist kein Blattgold, das ist das Original»
Schlagerstar Beatrice Egli hat einen neuen Job
Shaqiri: «Es könnte sein, dass ich den FCB in dieser Transferphase noch verlasse»
Frankreich im Glück – Senegal verpasst mit dem Pausenpfiff das 1:0
Bürger fordert Gemeindepräsident zum Rücktritt auf +++ Féraud entschuldigt sich