Am vergangenen Freitagabend kam es in einer Sammelgarage in Stallikon ZH zu einem Unfall. Nun ist das Mädchen im Spital verstorben. (Symbolbild) sda

Am vergangenen Freitag kam es in einer Sammelgarage in Stallikon ZH zu einem Unfall. Nun ist das 6-jährige Mädchen im Spital verstorben.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am vergangenen Freitagabend kam es in einer Sammelgarage in Stallikon ZH zu einem Unfall.

Dabei wurde ein 6-jähriges Mädchen verletzt.

Nun ist sie im Spital verstorben. Mehr anzeigen

Das am Freitagabend bei einem Unfall in einer Sammelgarage in Stallikon ZH lebensbedrohlich verletzte sechsjährige Mädchen ist am Samstagabend verstorben. Es erlag seinen schweren Verletzungen im Spital, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte.

Aus noch ungeklärten Gründen war am Freitagabend ein in die Garage fahrendes Auto mit dem Kind kollidiert. Der 49-jährige Autofahrer fuhr um ca. 17.30 Uhr in die private Sammelgarage, um zu parkieren. Das Kind wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Zürich sowie durch die Staatsanwaltschaft untersucht.

trm, sda