Winterfestival der Superlative Märchenwelt aus Eis und Schnee stellt neuen Rekord auf

Fabienne Berner

10.1.2026

Winterfestival der Superlative: Märchenwelt aus Eis und Schnee stellt neuen Rekord auf

Winterfestival der Superlative: Märchenwelt aus Eis und Schnee stellt neuen Rekord auf

Eisschlösser, riesige Dampfeisenbahnen sowie Rutschen aus Eis und Schnee. Bereits zum 27. Mal können Besuchende im chinesischen Harbin eine wundervolle Winterlandschaft erleben. 

06.01.2026

Eisschlösser, riesige Dampfeisenbahnen sowie Rutschen aus Eis und Schnee. Bereits zum 27. Mal können Besuchende im chinesischen Harbin eine wundervolle Winterlandschaft erleben. 

,

Fabienne Berner

10.01.2026, 21:23

10.01.2026, 21:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der nordchinesischen Millionenstadt Harbin findet zum 27. Mal das Harbin Eis- und Schneefestival statt.
  • Für den Bau wurde eine Rekordmenge von 400 000 Kubikmetern Eis und Schnee verwendet.
  • Viele klassische Gebäude der Megametropole wurden nachgebildet. 76 Künstler*innen aus verschiedenen Ländern waren im Einsatz.
  • Je nach Wetterlage kann der winterliche Vergnügungspark noch bis Mitte Februar besucht werden.
Mehr anzeigen

Mehr Videos zum Thema

Wie in «Frozen» – China baut die grösste Eisstadt der Welt

Wie in «Frozen» – China baut die grösste Eisstadt der Welt

In der 10-Millionen-Metropole Harbin im Nordosten Chinas ist die Ice-Snow World eröffnet worden. Ganze Gebäude, aber auch grazile Skulpturen aus Eisblöcken werden dort mit Leuchtshows in Szene gesetzt.

23.12.2024

