Vom Nachtquartier am Flughafen von Mallorca auf grosse Fahrt übers Mittelmeer. So stellten sich das offenbar zwei Obdachlose vor. Aber dann war das mit der Seefahrt doch schwieriger als gedacht.

Später haben die beiden Männer die Orientierung verloren und setzten einen Notruf ab.

Die beiden Diebe seien sehr erleichtert gewesen, als sie endlich von der Wasserschutzpolizei gerettet und festgenommen wurden. Mehr anzeigen

Zwei Obdachlose, die normalerweise auf dem Flughafen von Mallorca übernachten, haben eine Segeljacht gestohlen und sind auf dem offenen Meer in Seenot geraten. Die beiden 53 und 59 Jahre alten Spanier hätten das zwölf Meter lange Segelboot im Hafen von San Antonio de la Playa in Can Pastilla in der Nähe des Ballermanns am Ostersonntag aufgebrochen und seien damit in See gestochen, teilte die Polizei mit.

Nachdem das Boot als gestohlen gemeldet worden war, machte sich die Polizei auf die Suche. Am Montag waren die Bootsdiebe schon 25 Kilometer weiter südlich in der Nähe von Cabrera, einer kleinen Nachbarinsel Mallorcas. Allerdings hatten sie da die Orientierung verloren und setzten einen Notruf ab, wie Inselmedien berichteten. Die beiden Diebe seien sehr erleichtert gewesen, als sie endlich von der Wasserschutzpolizei gerettet und festgenommen wurden.

Grosse Wohnungsnot auf Mallorca

Es war zunächst nicht bekannt, ob die beiden «Seefahrer» nur auf ein Abenteuer aus waren oder eine neue Bleibe suchten. Durch die hohen Mietpreise, die illegale Ferienvermietung und einen Mangel an Angeboten ist die Wohnungsnot auf der Urlaubsinsel gross. Manche übernachten deshalb im Eingangsbereich des Flughafens, obwohl der Betreiber Obdachlose dort immer wieder vertreibt.