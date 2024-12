Ein Mann ist an einem Küken erstickt. Das Küken überlebte den Vorfall. (Archivbild) Bild: sda

Ein Mann in Indien hat bei einem Ritual ein lebendiges Küken verschluckt und ist infolgedessen gestorben. Das Kuriose: Das kleine Tier hat den Vorfall überlebt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Mann in Indien ist an einem lebendigen Küken erstickt.

Das Tier hat den Vorfall überlebt und konnte aus der Leiche befreit werden.

Der Mann verschluckte das lebende Küken als Teil eines Rituals, um Vater zu werden. Mehr anzeigen

So eine Obduktion gibt es auch nicht alle Tage. Ein 35-jähriger Mann aus Indien ist an einem Küken erstickt. Bei der Untersuchung fanden die Ärzte das Tier lebend in der Leiche vor.

Laut «India Today» sagte der Arzt, der die Autopsie durchgeführt hat: «Dies ist das erste Mal, dass ich in meiner Laufbahn, in der ich über 15'000 Obduktionen durchgeführt habe, auf einen solchen Fall gestossen bin. Der Befund hat uns alle schockiert.»

Mann verschluckte das lebende Küken, um Vater zu werden

Der Mann soll das lebendige Küken als Teil eines Rituals verschluckt haben. Laut der lokalen Polizei und Anwohnern der indischen Stadt Chhattisgarh, wo sich der skurrile Todesfall ereignete, habe der verstorbene Mann Probleme gehabt, ein Kind mit seiner Frau zu zeugen. In seiner Verzweiflung habe er sich an einen tantrischen Okkultisten gewandt.

Das lebende Küken soll er dann für ein Ritual heruntergeschluckt haben, das seine Fruchtbarkeit verbessern sollte. Daraufhin sei er in seinem Haus zusammengebrochen, im Spital verstarb er schliesslich.

Das Küken hatte sowohl die Atemwege als auch die Speiseröhre des 35-Jährigen blockiert, sodass er erstickte. Das etwa 20 Zentimeter lange Tier hatte mehr Glück. Es konnte aus der Leiche befreit werden – nach wie vor lebendig.

Erst einige Wochen vorher ist in der indischen Stadt Telangana ein 20-jähriger Mann gestorben, weil er sich eine Kobra in den Mund gesteckt hatte. Der Mann, der von der Schlangenfängerei gelebt haben soll, hatte die riskante Aktion laut NDTV für ein Video geplant, um im Internet berühmt zu werden. Als er die Schlange beim Dreh in den Mund steckte, biss das giftige Tier zu und der Mann verstarb.