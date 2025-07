Drogenschmuggel aufgeflogen: Verdächtige mit 63 Kugeln Kokain im Magen abgefangen

Eine Passagierin wurde nach einem Hinweis auf Drogenschmuggel an einem südafrikanischen Flughafen verhaftet. Ein Röntgenbild zeigt: Die junge Frau trägt eine grosse Menge an Kokain in ihrem Körper.

24.09.2024