Bub springt von 5-Meter-Sprungturm – Mann stirbt

Schwerer Unfall im Schwimmbad Les Mélèzes in La Chaux-de-Fonds: Ein 67-jähriger Mann ist ertrunken, nachdem ein Bub beim Sprung ins Becken auf ihn gefallen war.

Ein etwa zehn Jahre alter Bub soll vom 5-Meter-Sprungturm auf den Schwimmer gesprungen sein.

Der Bub, der in den Unfall verwickelt war, konnte zunächst nicht identifiziert werden. Mehr anzeigen

Nach ersten Erkenntnissen sprang ein etwa zehn Jahre alter Bub vom 5-Meter-Sprungturm und fiel dabei auf den 67-jährigen Schwimmer, wie die Kantonspolizei Neuenburg mitteilte. Der in der Region wohnhafte Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu, wurde sofort von den Rettungskräften versorgt, starb aber noch vor Ort an den Folgen seiner Verletzungen.

Der Bub, der in den Unfall verwickelt war, konnte zunächst nicht identifiziert werden. Das nach dem Zwischenfall am Dienstagnachmittag evakuierte Schwimmbad soll am Mittwoch wieder geöffnet werden.