Beziehungstat vermutet: Mann rast in Passau mit Auto in Menschengruppe Mutmassliche Beziehungstat: In Passau fährt ein 48-jähriger Mann mit seinem Wagen in eine Menschengruppe – unter den fünf Verletzten sind seine 38-jährige Ehefrau und seine fünfjährige Tochter. 07.06.2025

In einer Amokfahrt rast ein Mann mit seinem Auto in eine Menschenmenge, in der sich auch seine Ehefrau und die Tochter befinden. Beide werden verletzt. Grund könnte ein Sorgerechtsstreit sein.

Im bayerischen Passau ist ein Mann mit seinem Auto in eine Menschenmenge gefahren − fünf Personen wurden verletzt.

In der Gruppe, in die er das Auto lenkte, befanden sich auch seine Ehefrau (40) und seine Tochter (5).

Hintergrund der Amokfahrt könnte ein Sorgerechtsstreit sein.

Im bayerischen Passau hat ein Mann nach Polizeiangaben ein Auto in eine Gruppe von Menschen gefahren. Unter den insgesamt fünf Verletzten sind auch seine Ehefrau (40) und die fünf Jahre alte Tochter des Lenkers.

Die Frau und ihre Tochter werden wie drei weitere Verletzte im Krankenhaus behandelt. Wie schwer die Verletzungen sind, war zunächst nicht ganz klar. Es schwebe niemand in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher.

Die Polizei war sehr schnell davon ausgegangen, dass der Mann das Fahrzeug bewusst in die Personengruppe gelenkt hatte. Der Fahrer sei vorläufig festgenommen worden. Bei den Ermittlungen ergaben sich laut Polizei Hinweise, dass konkret ein Sorgerechtsstreit Hintergrund der Tat sein könnte. Mehrere Medien hatten dies berichtet.

Passanten hatten die Polizei alarmiert. Die Verletzten wurden mit Krankenwagen in die Klinik gebracht. Der Unfallort war abgesperrt. Am frühen Abend wurde der Unfallwagen mit einem Kran abtransportiert. Die Beamten riefen Zeugen auf, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Passau zu melden.