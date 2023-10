Mann fährt mit SUV absichtlich in Polizeistation

Auto crasht in eine Polizeistation Ein Mann fährt mit seinem SUV in eine Polizeiwache in New Jersey, steigt unverletzt aus und macht Siegesgesten. Er wurde festgenommen. Zuvor war er bereits in ein anderes Haus gefahren. 01.10.2023

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Überwachungskamera zeigt einen SUV-Fahrer, der sein Auto absichtlich in eine Polizeistation in New Jersey lenkt.

Die diensthabenden Beamten bleiben unverletzt und nehmen die Mann fest. Er könnte wegen Terrorismus angeklagt werden.

Zuvor war er bereits in ein anderes Haus gefahren. Mehr anzeigen

Diese Videoaufnahmen einer Überwachungskamera wurden kürzlich von einer Polizeistation in New Jersey veröffentlicht. Sie zeigen einen erschreckenden Vorfall, bei dem ein Mann mit seinem SUV in die Polizeiwache hineinfährt, dann unverletzt sein Fahrzeug verlässt und festgenommen wird.

Die Polizeibeamten, die gerade Dienst hatten, kamen zum Glück ohne Verletzungen davon. Es wird vermutet, dass der Mann absichtlich ins Gebäude fuhr und unter Wahnvorstellungen litt. Zuvor war er bereits in ein anderes Haus gefahren. Medienberichten zufolge könnte er nun unter anderem wegen Terrorismus angeklagt werden.