Ein verstorbener Mann in Deutschland gewinnt über 700'00 Euro im Lotto. Bild: Thomas Banneyer/dpa (Symbolbild)

Ein Mann aus Deutschland hat über 645'000 Franken im Lotto gewonnen. Das Geld bekommt jetzt seine Familie, denn der Gewinner war zum Zeitpunkt der Ziehung verstorben.

Redaktion blue News Carsten Dörges

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Mann aus Deutschland hat nach seinem Tod über 645'000 Franken im Lotto gewonnen.

Der Gewinner hatte ein Abo abgeschlossen, was auch noch nach seinem Tod weiterlief.

Jetzt geht die gesamte Gewinnsumme an seine Witwe. Mehr anzeigen

Ein Mann aus dem Westerwaldkreis in Deutschland hat beim Lotto über 700‘000 Euro (ca. 645'000 Franken) gewonnen. Doch zum Zeitpunkt der Ziehung war der Gewinner bereits tot.

Wie «Bild» berichtet, war der Gewinn nur möglich, weil der Mann ein Lotto-Abo abgeschlossen hatte und in diesem Zeitraum die Zahlen gezogen wurden.

Dazu eine Sprecherin von Lotto24: «Die Hinterbliebenen hatten bereits die Sterbeurkunde eingereicht, und das Konto wurde eingefroren. Aber die bereits getippten Zahlen liefen weiter, denn das Abo war bezahlt. Es lief noch zwei Wochen. So war es möglich, dass der Mann kurz nach seinem Tod diesen Gewinn erreichen konnte.»

«Letztes Geschenk»

Die Lotterie bestätigte den Hinterbliebenen schliesslich den Gewinn. Nach Angaben des Unternehmens geht die auszuzahlende Summe in den Nachlass und damit an die Erben über. Dies wurde überprüft und die gesamte Summe wird an die Witwe ausgezahlt.

Die Hinterbliebenen empfanden den Gewinn laut der Sprecherin trotz grosser Trauer als «ein letztes Geschenk»: «In diesem Moment, in dem man nicht weiss, wie es weitergeht, kommt der Gewinn als Zeichen von oben. So haben es die Hinterbliebenen gesehen».