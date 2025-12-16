  1. Privatkunden
Sexuelle Belästigung in Bayern Mann greift Joggerin zwischen die Beine – sie nimmt ihn fest

SDA

16.12.2025 - 14:05

In Deutschland hat ein Fall von sexueller Belästigung einer Joggerin zu einer Festnahme geführt.
Symbolbild: Keystone

Ein 30-jähriger Mann griff einer joggenden Frau in den Schritt – nicht wissend, dass es sich um eine Polizistin handelte. Sie reagierte sofort.

Keystone-SDA

16.12.2025, 14:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Bayern hat eine Polizistin in ihrer Freizeit einen Mann festgenommen, der sie beim Joggen sexuell belästigte.
  • Gegen ihn läuft nun ein Verfahren wegen sexueller Belästigung.
Mehr anzeigen

Eine Polizistin hat in Bayern einen Mann, der ihr beim Joggen in den Schritt griff, in ihrer Freizeit festgenommen. Wie die Polizei in Nürnberg (D) am Dienstag mitteilt, stellte sich der 30-Jährige der Frau am Montagnachmittag mit seinem Velo in den Weg und fasste ihr unvermittelt zwischen die Beine.

Die Beamtin, die in ihrer Freizeit Sport trieb, erklärte ihm daraufhin seine Festnahme.

Sie wählte den Notruf und übergab ihn kurz darauf einer Streife. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet. Ein Zusammenhang mit zwei ähnlichen Fällen werde geprüft, hiess es. Der Verdächtige sollte am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Videos aus dem Ressort

Schweizer Jodeln als Kulturerbe – Unesco entscheidet über Aufnahme

Schweizer Jodeln als Kulturerbe – Unesco entscheidet über Aufnahme

Genf, 08.12.2025: Jodeln als Weltkulturerbe: Die Schweizer Tradition soll nun von der Unesco geadelt werden, mit einer Anerkennung als Kulturerbe der Menschheit. Darüber berät ein Ausschuss der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur bei einer Sitzung in Neu-Delhi. Die Entscheidung fällt bis zum 13. Dezember. Der Eintrag in die Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes soll die Wertschätzung für das Jodeln stärken, heisst es vom Zentrum für Appenzeller und Toggenburger Volksmusik, des Roothuus Gonten. Dabei gibt es auch keine Nachwuchsprobleme. Allein im Eidgenössischen Jodlerverband sind rund 12.000 Aktive und es gibt viele freie Jodlergruppen. Jodeln soll auf Hirten zurückgehen, die sich einst zwischen weit entfernten Bergweiden so verständigt haben sollen.

11.12.2025

Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne

Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne

Washington, 08.12.2025: Donald Trump will auf die Bühne: Der US-Präsident legt in der grössten Kultureinrichtung Washingtons einen ungewöhnlichen Auftritt hin. Anstatt als Zuschauer in der Loge ist er im Kennedy Center als Moderator auf der Bühne zu sehen. Dort werden am Sonntagabend Hollywoodstar Sylvester Stallone, die Rockband Kiss, die Sängerin Gloria Gaynor, der Country-Musiker George Strait und Musical-Schauspieler Michael Crawford für ihre künstlerischen Lebenswerke ausgezeichnet. Bereits am Vortag verleiht ihnen Trump im Weissen Haus Medaillen. Da kündigt er bereits an, dass er als erster Präsident überhaupt bei der Verleihungsgala im Kennedy Center Gastgeber sein werde. Trump sagt, er moderiere auf Wunsch eines bestimmten Fernsehsenders. Am 23. Dezember wird die Gala vom US-Sender CBS ausgestrahlt.

09.12.2025

Gottschalk-Ehefrau Karina: «Er wollte nicht zum Arzt gehen»

Gottschalk-Ehefrau Karina: «Er wollte nicht zum Arzt gehen»

München, 02.12.2025: Thomas Gottschalk hat Krebs. Das enthüllt der Moderator nach Diskussionen um seine jüngsten Bühnenauftritte in einem Interview mit der «Bild»-Zeitung. Darin äussert sich auch seine Frau Karina: «Er wollte nicht zum Arzt gehen», sagt sie. Anfang Juli dieses Jahres habe sie geahnt, dass irgendwas nicht mit ihrem Mann stimme: «Thomas wurde zusehends stiller und blasser und musste öfter zur Toilette. So kannte ich ihn nicht.» Sie habe ihm dann einen Termin in einem Münchner Klinikum besorgt. Die Diagnose: Ein sehr seltener und bösartiger Tumor, der sich aus den Zellen entwickelt und die Blutgefässe auskleidet. Der 75-Jährige musste operiert werden und benötigt Medikamente.

07.12.2025

Schweizer Jodeln als Kulturerbe – Unesco entscheidet über Aufnahme

Schweizer Jodeln als Kulturerbe – Unesco entscheidet über Aufnahme

Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne

Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne

Gottschalk-Ehefrau Karina: «Er wollte nicht zum Arzt gehen»

Gottschalk-Ehefrau Karina: «Er wollte nicht zum Arzt gehen»

