In Purasca nahe Lugano TI ist am Dienstag ein 89-jähriger Mann tödlich verunglückt. Er stürzte nach Polizeiangaben etwa zehn Meter tief in ein Bachbett.

Das Unglück ereignete sich kurz vor 12.30 Uhr, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte. Der Mann sei vor dem Sturz mit Gartenarbeiten beschäftigt gewesen.

Trotz Wiederbelebungsversuchen kam für den 89-Jährigen jede Hilfe zu spät. Im Einsatz stand neben Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auch die Rettungsflugwache. Warum es zu dem Unfall kam, war den Angaben zufolge zunächst unklar.