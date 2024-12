Lottomillionär stirbt, bevor er einen Rappen ausgeben kann

Ein brasilianischer Lotto-Gewinner stirbt kurz nach seinem Gewinn (Symbolbild). sda

Ein Brasilianer gewinnt im Lotto 30 Millionen Franken. Noch bevor er seinen Gewinn geniessen kann, verstirbt er unter mysteriösen Umständen nach einer Zahnarztbehandlung. Die Polizei ermittelt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Brasilianer, der im Lotto 30 Millionen Franken gewonnen hat, ist kurz nach einer Zahnbehandlung unter ungeklärten Umständen gestorben.

Die Polizei untersucht den Fall, da die genaue Todesursache unbekannt ist.

Der Lottogewinn blieb unangetastet.

Antônio Lopes de Siqueira erlebte am 9. November einen der glücklichsten Momente seines Lebens, als er in einer brasilianischen Lotterie den Jackpot knackte und rund 32 Millionen Euro gewann (zirka 30 Millionen Franken).

Doch das Glück währte nicht lange, denn weniger als einen Monat später verstarb der 73-Jährige auf unerklärliche Weise.

Laut Berichten der brasilianischen Zeitung «O Globo» wusste Siqueira noch nicht, wie er seinen Gewinn ausgeben sollte. «Ich hatte noch gar keine Zeit, es zu geniessen», soll er gesagt haben.

Während andere vielleicht sofort in Immobilien oder Autos investiert hätten, entschied sich der frisch gebackene Multimillionär aus Cuiabá im Bundesstaat Mato Grosso, zunächst seine Zähne machen zu lassen. Eine Woche lang liess er sich in einer Klinik in seiner Heimatstadt behandeln.

Unerwarteter Tod während der Behandlung

Während der zahnärztlichen Behandlung ereignete sich das Unfassbare: Siqueira verstarb. Die genaue Todesursache ist noch unklar, und eine Obduktion soll Aufschluss geben.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und plant, den behandelnden Zahnarzt sowie Zeugen zu befragen. Erste Vermutungen gehen davon aus, dass der 73-Jährige während der Behandlung plötzlich erkrankte. Bekannt ist, dass er in der Vergangenheit unter Bluthochdruck und Diabetes litt.

Das Unternehmen, das für die Behandlung verantwortlich war, erklärte, es warte auf einen Bericht, der technische Details des Vorfalls klären soll. Die Klinik betonte, mit den Behörden zusammenzuarbeiten und die Familie des Verstorbenen zu unterstützen.

Antônio Lopes de Siqueira soll in Jaciara beigesetzt werden, der Stadt, aus der seine Familie stammt.

